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Volvió a cortarse el tránsito sobre la Ruta 1 a la altura del puente de Arroyo Leyes

El corte provisorio de una de las manos de la calzada pavimentada fue llevado a cabo por vecinos. El reclamo gira en torno a interrupciones del suministro de electricidad. Ya se había llevado a cabo en horas de la mañana.

La interrupción este domingo por la tarde sobre Ruta 1 altura Arroyo Leyes.La interrupción este domingo por la tarde sobre Ruta 1 altura Arroyo Leyes.
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El tránsito sobre la Ruta Provincial 1 de la provincia de Santa Fe volvió a sufrir una interrupción parcial en su circulación, replicando lo ocurrido en la mañana.

El corte parcial se estableció sobre la Ruta 1 a la altura de Arroyo Leyes kilómetro 24.5, calle " Los Ombues", a metros del puente del Arroyo Leyes, donde también se llevó a cabo en el comienzo de la jornada

La Ruta 1 este domingo por la mañana.La Ruta 1 este domingo por la mañana.

En el sitio interviene personal de tránsito y efectivos de la Policía de la provincia de Santa Fe.

La Ruta 1 este domingo por la mañana.La Ruta 1 este domingo por la mañana.

La interrupción se dio por un reclamo vecinal ante la interrupción del suministro eléctrico en la zona. Vecinos adelantaron a El Litoral: "Se corto una mitad de la ruta por ahora, más tarde corte total".

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