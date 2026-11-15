Santa Fe

Volvió a cortarse el tránsito sobre la Ruta 1 a la altura del puente de Arroyo Leyes

El corte provisorio de una de las manos de la calzada pavimentada fue llevado a cabo por vecinos. El reclamo gira en torno a interrupciones del suministro de electricidad. Ya se había llevado a cabo en horas de la mañana.