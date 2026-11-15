Un niño de 7 años murió luego de que la camioneta en la que viajaba junto a su familia despistara y chocara contra un árbol sobre la Ruta Provincial 90, en la provincia del Chaco.
Murió un nene de 7 años tras el despiste de una camioneta en la Ruta 90
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 65, cerca de Pampa Almirón. El vehículo chocó contra un árbol y sus cuatro ocupantes fueron trasladados a un hospital por un conductor que pasaba por el lugar. Una nena de 11 años sufrió heridas graves y fue derivada a Resistencia.
El siniestro ocurrió el sábado, a la altura del kilómetro 65, en cercanías de la localidad de Pampa Almirón. Los otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos.
El rodado involucrado era una Ford Ranger en la que viajaban dos adultos, una nena de 11 años y el niño fallecido.
Después del accidente, un conductor que circulaba por la zona encontró a las víctimas y decidió auxiliarlas. Las trasladó en su propia camioneta hasta el Hospital Félix Anselmo Pértile, de la localidad de General San Martín.
Allí, el personal médico constató la muerte del menor como consecuencia de las lesiones sufridas. La otra niña, en tanto, debió ser derivada a un centro de salud de Resistencia para recibir atención de mayor complejidad.
Cómo fue el accidente en la Ruta Provincial 90
El hecho se produjo durante la jornada del sábado, cuando la camioneta perdió el control, salió de la calzada y terminó contra un árbol en un sector próximo a Pampa Almirón.
Según la información publicada por Clarín, un hombre que viajaba en una Toyota Hilux con destino a General San Martín llegó al lugar poco después del siniestro. Al advertir lo ocurrido, detuvo la marcha y asistió a los cuatro ocupantes de la Ford Ranger.
El conductor decidió trasladarlos directamente al hospital de General San Martín. La intervención permitió que las personas heridas recibieran asistencia médica sin esperar la llegada de los equipos de emergencia al lugar del accidente.
La niña de 11 años presentaba lesiones de gravedad y fue derivada a Resistencia. Por su parte, los dos adultos que viajaban en la camioneta, una mujer de 38 años y un hombre de 39, también fueron atendidos en el centro de salud local.
Investigan las causas del despiste de la camioneta
Efectivos de la División Patrulla Vial tomaron conocimiento del accidente a través de un aviso al sistema de emergencias 911. Cuando llegaron al kilómetro 65, encontraron la camioneta Ford Ranger sobre la banquina, pero sus ocupantes ya habían sido trasladados al hospital.
En el lugar también intervino personal del Gabinete Científico, encargado de realizar las pericias para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.
Hasta el momento, las causas del despiste no fueron determinadas. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el choque contra el árbol y reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido.
El accidente dejó como saldo la muerte del niño de 7 años y tres personas heridas, entre ellas una menor que necesitó ser trasladada a un centro médico de mayor complejidad en la capital chaqueña.