Tragedia en Chaco

Murió un nene de 7 años tras el despiste de una camioneta en la Ruta 90

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 65, cerca de Pampa Almirón. El vehículo chocó contra un árbol y sus cuatro ocupantes fueron trasladados a un hospital por un conductor que pasaba por el lugar. Una nena de 11 años sufrió heridas graves y fue derivada a Resistencia.