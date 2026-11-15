La altura del río Paraná en la ciudad de Santa Fe alcanzó este domingo la altura que ya establece el nivel de evacuación.
Qué significa que el río Paraná alcanzó el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe
El reporte más reciente de la Prefectura Naval Argentina indica que el surco de agua se ubica en 5.70 metros de altura.
Según las más recientes mediciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA), publicados este 15 de noviembre, el río en cuestión se ubica en 5.70 metros de altura.
En la medianoche del miércoles 11 de noviembre había superado los 5.30 metros de altura, la cifra establecida como el nivel de alerta. La cifra establecida como “nivel de evacuación” es de 5.70 metros.
Qué significa superar el nivel de evacuación
Superar el nivel de evacuación significa que la altura del río alcanzó un umbral crítico en el que el agua deja de afectar únicamente zonas bajas o ribereñas no urbanizadas y comienza a comprometer áreas pobladas, viviendas, caminos de acceso y servicios básicos, haciendo insegura la permanencia de las personas en esos sectores.
Tanto el Instituto Nacional del Agua (INA) como la Prefectura Naval Argentina (PNA) utilizan esta misma escala de referencia para cada puerto, aunque cumplen roles distintos dentro del sistema de monitoreo.
Cada localidad tiene valores propios fijados en metros según su topografía y sus obras de defensa. Por ejemplo, en el Puerto de Santa Fe, el alerta es a los 5,30 m y la evacuación a los 5,70 m; en Rosario, son 5,00 m y 5,30 m.
El nivel de Evacuación Indica que el desborde o la presión del agua sobre las defensas y desagües ya representa un riesgo directo para la población asentada en zonas vulnerables o sin terraplenes. En esta instancia suelen cortarse vías de comunicación, interrumpirse el suministro eléctrico por seguridad y dificultarse el escurrimiento de lluvias locales.
En términos operativos, superar esta marca en el hidrómetro constituye una categoría técnica hidrométrica y no implica por sí sola un desalojo automático de toda la ciudad. Es la señal formal que habilita a Defensa Civil y a los gobiernos locales a ejecutar los protocolos de traslado preventivo o asistido de las familias ubicadas en las cotas más bajas.
Los roles del INA y Prefectura
La Prefectura Naval Argentina (PNA) es el organismo encargado de medir presencialmente la altura del agua en las escalas hidrométricas de cada puerto y declarar el estado oficial del río (Normal, Alerta o Evacuación). Cuando un puerto entra en etapa de evacuación, Prefectura intensifica el control y pasa a realizar lecturas cada 3 horas (ocho veces al día).
Mientras que el Instituto Nacional del Agua (INA), a través de su Sistema de Información y Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata (SIyAH), toma esos mismos umbrales como referencia técnica para elaborar los pronósticos a corto y mediano plazo, advirtiendo con anticipación cuándo un puerto superará la marca.