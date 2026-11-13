La Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná y avanza con las tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad. Hasta las 18 de este viernes, 202 personas se encontraban alojadas en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde.
Más de 200 personas ya se encuentran alojadas en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde
El Ejército colabora con vehículos anfibios en el traslado de vecinos, mientras se refuerzan las defensas ante la persistente crecida del río.
Altura de los ríos
Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,60 metros en el puerto de Santa Fe, última mediación a las 18 horas.
Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,59 metros en Recreo, de acuerdo con los datos provinciales.
Asistencia a las familias
Hasta las 18 de este viernes, el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde registra 202 personas alojadas, pertenecientes a 62 familias. Del total, 112 son mayores de edad y 90 menores.
Mientras tanto, la Municipalidad continúa con los trabajos de construcción de nuevos módulos habitacionales, con el objetivo de seguir ampliando la capacidad de alojamiento y responder a las necesidades de las familias afectadas por la crecida.
Este viernes, el Ejército Argentino se sumó a las tareas de traslado de personas hacia el Centro de Asistencia de Alto Verde, mediante la utilización de vehículos anfibios que permiten facilitar el desplazamiento por sectores afectados por el avance del agua. Asimismo, en el paraje La Boca se realizaron trabajos de colocación de bolsas de arena como medida preventiva para reforzar la protección de los sectores más expuestos a la crecida.
Operativo en Colastiné Sur
La Municipalidad mantiene el acompañamiento de las familias que residen en sectores afectados por el avance del agua en Colastiné Sur, en donde ya se acondicionó un terreno para el alojamiento preventivo de familias.
Paralelamente, equipos municipales realizan tareas de asistencia y entrega de provisiones mediante embarcaciones a las familias que permanecen en sus viviendas.
Sistema de defensas y bombeo
Los equipos municipales continúan con el monitoreo permanente del sistema de protección hídrica, las estaciones de bombeo y los sectores más expuestos a la crecida.
Durante este viernes se realizaron tareas de cierre de compuertas en Varadero Sarsotti y barrio El Pozo, mientras que en Matheu se avanza con el mismo procedimiento. Las intervenciones incluyen la instalación de equipos de bombeo y cuentan con custodia policial.
Recomendaciones ante el pronóstico de lluvias
Ante el alerta meteorológico amarillo por posibles lluvias y tormentas, la Municipalidad solicita a los vecinos adoptar medidas preventivas y colaborar con el mantenimiento de las condiciones de escurrimiento del agua.
En particular, se recomienda no sacar residuos a la vía pública ni arrojar basura en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el drenaje durante las precipitaciones.
Asimismo, se solicita circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.