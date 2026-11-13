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Aviso a corto plazo

Alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el mensaje este viernes por la tarde. Qué departamentos se ven afectados.

Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes por la tarde un aviso a corto plazo por posibles tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en la provincia de Santa Fe.

El ente nacional indicó que los departamentos afectados son Belgrano, Caseros, Castellanos, Iriondo, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Lorenzo y San Martín.

El aviso del SMN.El aviso del SMN.

Desde el SMN se compartió el alerta a las 15:38 horas con aclaración de validez por 2 horas desde la emisión.

Medidas de protección

El Servicio Meteorológico también compartió medidas de protección:

  • 1- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.
  • 2- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • 3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes
  • 4- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
  • 5- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • 6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • 7- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • 8- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
  • 9- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Qué dice el pronóstico para la ciudad de Santa Fe

Según el SMN, para la ciudad de Santa Fe este viernes por la tarde se esperan tormentas aisladas con probabilidad de precipitación de entre 10% - 40%, con temperatura promedio de 34° y viento de entre 13 - 22 km/h.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Por la noche se mantendrán los porcentajes de chances de lluvia, con temperatura promedio de 29° y viento de entre 13 - 22 km/h.

CLIMA EXTENDIDO
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