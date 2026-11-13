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El río Paraná sigue creciendo y quedó cerca de los 5.60 mts

El dato del mediodía brindado por Prefectura arrojó 5.57 mts en el hidrómetro del puerto. Mientras, las familias evacuadas siguen llegando al predio abierto por el municipio.

El río sube en Santa Fe. Foto: Fernando NicolaEl río sube en Santa Fe. Foto: Fernando Nicola
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Lento pero sostenido. El nivel del río Paraná sigue en pleno ascenso y pasado el mediodía de este viernes 13 de noviembre el nivel llegaba a 5.57 mts en el puerto de la ciudad de Santa Fe.

Con el paisaje totalmente cambiado, la crecida obligó el rápido accionar en materia de asistencia en los barrios costeros como La Vuelta del Paraguayo, el paraje conocido como La Curva del Surubí, La Boca, entre otros puntos.

Altura de los ríos Ver ahora

Un vuelo del drone de El Litoral de este mismo viernes mostraba la laguna Setúbal rebasada de agua, como así también el riacho Santa Fe y el río homónimo. Además, la vegetación acuática con el camalote como principal figura, se acumulaba en distintos puntos, como la zona de puentes, el dique y el canal de acceso.

La masa de agua rodea a Alto Verde. Foto: Fernando NicolaLa masa de agua rodea a Alto Verde. Foto: Fernando Nicola

Evacuados

La cantidad de personas evacuadas por la crecida en Santa Fe llegará a 199 con las incorporaciones previstas para este viernes. El coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, informó que se trabaja en la ampliación del alojamiento: “Vamos a tener 62 módulos ya terminados”.

“Hay personas acá trabajando desde las 6 de la mañana, terminando ya los módulos”, señaló. Mientras las familias se acomodan, en el predio intervienen equipos de salud y del Imusa. Desde temprano también se distribuyen trozos de media sombra para que los vecinos los coloquen en sus unidades.

Hadad explicó que el jueves quedaron siete familias en un sector más elevado de La Vuelta del Paraguayo, próximo al riacho. “Ellas tampoco querían irse y ayer no era necesario”, sostuvo. De todos modos, ante la evolución de la creciente, se organizó su traslado para este viernes con embarcaciones municipales y del Ejército.

Vegetación en grandes cantidades. Foto: Fernando NicolaVegetación en grandes cantidades. Foto: Fernando Nicola

“Se saca las personas, se sacan los muebles”, describió sobre el operativo, que continúa en tierra con camiones municipales. Las familias pueden dirigirse al centro de evacuados o a casas de allegados. El funcionario precisó que el agua ya impide el acceso de los vehículos al sector de la placita.

El jueves, los camiones todavía podían avanzar hasta la mitad del camino y desde allí se completó la salida de tres familias en canoas. Sobre quienes permanecen en viviendas de planta alta, Hadad indicó que también recibieron el ofrecimiento de trasladarse, pero prefieren quedarse.

Cabe mencionar que también participaba personal del Ejército con vehículos anfibios para asistir a los vecinos afectados por el avance del agua.

El clima no ayuda

Como si fuese poco, se esperan lluvias y tormentas para este sábado en la capital santafesina. De acuerdo a la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional, podría haber precipitaciones en la tarde o noche de este viernes; el organismo indica un 40% de probabilidades.

Ese porcentaje crece a 70% para la mañana del sábado y se le suma la posibilidad de tormentas. Rige un alerta vinculado a ello que advierte:

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

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