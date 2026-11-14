El avance de la crecida comenzó a hacerse sentir en Arroyo Leyes, donde el agua ingresó en los sectores más bajos del loteo Lagos del Leyes luego de la rotura de una antigua defensa privada, hecha por quienes viven en ese sector. La situación se registra a la altura del kilómetro 15 de la Ruta Provincial 1.
Cedió la defensa privada de un loteo de Arroyo Leyes y avanzó sobre sectores bajos
El episodio ocurrió este sábado en un predio ubicado a la altura del kilómetro 15 de la Ruta Provincial 1. Se monitorea la situación.
El ingreso de agua está vinculado con el deterioro y la posterior rotura de una estructura de contención que funcionaba como defensa frente al avance del río. A partir de esa situación, el agua comenzó a ocupar terrenos ubicados en las cotas más bajas del sector.
Autoridades de la comuna indicaron que mantienen un monitoreo de la evolución del fenómeno y de las condiciones en el lugar. Cabe aclarar que esa defensa fue construida de manera privada y reforzada con bolsas de arena por vecinos.
El río crece
La situación en Arroyo Leyes coincide con el crecimiento del río Paraná y el desborde en los arroyos y lagunas de la región.
El INA advirtió que el río Paraná podría llegar al nivel de evacuación en los próximos días en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores.
La medición en el puerto local registró un nivel de 5,67 mts este sábado por la tarde.