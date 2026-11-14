Fenómeno El Niño

Se espera que el río Paraná alcance el nivel de evacuación en los próximos días en Santa Fe

Durante la noche no presentó cambios y quedó clavado en 5,66 metros en el puerto local. El INA advierte que para el martes 17 ya pasaría los 5,70 mts, nivel de evacuación en la capital santafesina. El panorama en la provincia.