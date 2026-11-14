El río Paraná continúa en ascenso en distintos puntos de la provincia de Santa Fe y los pronósticos anticipan que la situación hidrológica podría agravarse durante las próximas jornadas. Los registros en la capital provincial muestran se encuentra por encima de la marca de alerta y podría ingresar en esa etapa de evacuación en los próximos días.
Se espera que el río Paraná alcance el nivel de evacuación en los próximos días en Santa Fe
Durante la noche no presentó cambios y quedó clavado en 5,66 metros en el puerto local. El INA advierte que para el martes 17 ya pasaría los 5,70 mts, nivel de evacuación en la capital santafesina. El panorama en la provincia.
En Rosario, en tanto, la altura del río también se mantiene por encima de la media histórica para noviembre y las proyecciones indican que continuará creciendo durante las próximas semanas, con la posibilidad de alcanzar el nivel de alerta en los próximos días y superar posteriormente la marca de evacuación.
Los datos forman parte de las proyecciones que publicó el Instituto Nacional del Agua este viernes por la tarde y reflejan un escenario de creciente en los principales puertos santafesinos, aunque con diferencias en la evolución prevista para cada localidad.
Santa Fe, cerca de la evacuación
En la estación portuaria de la ciudad de Santa Fe, el río Paraná alcanzó los 5,66 metros entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado 14 de noviembre. La altura supera el nivel de alerta, establecido en 5,30 metros, y también se encuentra por encima de la media mensual histórica, de 3,18 metros.
Sin embargo, todavía permanece por debajo de la marca de evacuación, fijada en 5,70 metros.
El panorama previsto para la próxima semana muestra una evolución ascendente. Para el martes 17, el pronóstico preliminar estima una altura central de 5,84 metros, con valores que podrían ubicarse entre 5,40 y 6,10 metros. De esta manera, el puerto santafesino ingresaría en etapa de evacuación.
La tendencia para el 24 de noviembre tampoco anticipa una mejora. Por el contrario, proyecta una altura central de 5,90 metros, con posibles registros de entre 5,50 y 6,20 metros. Esto supondría la continuidad del Paraná por encima del nivel de evacuación durante la segunda quincena del mes.
Rosario, cerca del nivel de alerta
En Rosario, el comportamiento del río también muestra una tendencia creciente, aunque parte de valores inferiores a los registrados en el norte y centro de la provincia.
El hidrómetro rosarino marcó 4,53 metros a las 00 del 13 de noviembre, por encima de la media histórica de noviembre, de 2,95 metros, pero todavía por debajo de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en 5 y 5,30 metros, respectivamente.
Para el martes 17, las estimaciones ubican la altura central en 4,98 metros, prácticamente en el límite de alerta. El rango previsto va de 4,65 a 5,30 metros.
Hacia el 24 de noviembre, en tanto, el pronóstico proyecta un escenario de mayor crecimiento: la altura central alcanzaría los 5,33 metros, por encima del nivel de evacuación, con posibles registros de entre 4,90 y 5,60 metros.
Reconquista
En el puerto de Reconquista, el hidrómetro registró una altura de 5,72 metros a las 00 del 13 de noviembre. La marca supera tanto el nivel de alerta, establecido en 5,10 metros, como el de evacuación, fijado en 5,30 metros.
Además, el registro se encuentra considerablemente por encima de la altura media histórica para noviembre, que es de 3,43 metros.
El pronóstico preliminar para el martes 17 anticipa que el Paraná continuará dentro del nivel de evacuación, con una altura central estimada en 5,63 metros. El rango previsto contempla posibles oscilaciones entre un mínimo de 5,20 y un máximo de 5,90 metros.
Para el 24 de noviembre, la tendencia proyecta un descenso moderado, con una marca central de 5,27 metros. De concretarse esa evolución, el puerto se aproximaría nuevamente al nivel de alerta, aunque los valores posibles se ubican dentro de una banda amplia, de entre 4,80 y 5,60 metros.
De esta manera, las proyecciones hidrométricas anticipan que la creciente continuará condicionando la situación de los puertos santafesinos durante las próximas semanas, con Reconquista ya por encima del nivel de evacuación, Santa Fe con posibilidades de ingresar en esa instancia y Rosario con una tendencia que también apunta a superar las marcas de referencia.