Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, lograron esclarecer un hecho de hurto simple ocurrido en la ciudad de Sunchales (departamento Castellanos).
Sunchales: cayó un joven que entró a robar a una casa que había sido allanada
El delincuente, que tiene 23 años, fue atrapado por la Policía de Investigaciones, que además recuperó los elementos sustraídos.
Tras una requisa domiciliaria, los efectivos secuestraron la totalidad de los elementos sustraídos e identificaron al presunto autor del ilícito.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia que daba cuenta del robo de diversos bienes en una propiedad ubicada en las inmediaciones de calles Urquiza y Cortada Buenos Aires.
Como dato particular, el inmueble damnificado había sido objeto de un allanamiento tan solo un día antes, en el marco de otra causa judicial.
A partir de las tareas de inteligencia y recolección de datos, los investigadores lograron vincular con el hecho a un hombre de 28 años, identificado con las iniciales F. G.
Irrupción
Con la correspondiente autorización del fiscal interviniente, Juan Manuel Puig, el personal policial irrumpió en un domicilio situado en las cercanías de calle Ana María Noli al 700.
Durante el procedimiento se logró recuperar un televisor Smart TV RCA de 40 pulgadas, un ventilador de color negro marca Liliana, una garrafa amarilla y elementos de peluquería: una máquina de cortar cabello Wahl y una afeitadora Philco.
Además, se procedió al secuestro de un bolso, una tijera y un cepillo utilizado para retirar restos de cabello.
Por disposición del fiscal Puig, el implicado fue notificado formalmente de la formación de causa por el delito de hurto simple, quedando a disposición de la Justicia.