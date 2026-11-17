Susto en Arroyo Leyes

Policías rescataron a dos niños heridos en medio de la inundación; descartan mordedura de víbora

Los menores, de 13 y 10 años, habían sido evacuados por policías desde una vivienda rodeada por el agua. Tras ser examinados en el Hospital de Niños, los médicos determinaron que las lesiones que presentaban no eran compatibles con mordeduras de ofidios. Ambos recibieron el alta durante la mañana del martes.