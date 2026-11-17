Un importante procedimiento policial se desarrolló durante la tarde del lunes en jurisdicción de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes, donde efectivos de la Unidad Regional I intervinieron para asistir y evacuar a dos niños, de 13 y 10 años de edad, quienes presuntamente habrían sufrido mordeduras de un ofidio mientras se encontraban en una vivienda rodeada por las aguas.
Policías rescataron a dos niños heridos en medio de la inundación; descartan mordedura de víbora
Los menores, de 13 y 10 años, habían sido evacuados por policías desde una vivienda rodeada por el agua. Tras ser examinados en el Hospital de Niños, los médicos determinaron que las lesiones que presentaban no eran compatibles con mordeduras de ofidios. Ambos recibieron el alta durante la mañana del martes.
De acuerdo con la información consignada en el parte policial, el procedimiento se habría iniciado alrededor de las 17:30, luego de recibirse un requerimiento a través de la Central de Emergencias 911, que alertaba sobre la situación de los pequeños y la necesidad de asistencia médica urgente.
Ante las dificultades de acceso por el anegamiento del sector, los efectivos policiales habrían recurrido a una embarcación tipo piragua encontrada en el lugar. De esa manera, integrantes de la dependencia, junto al subjefe de la unidad, habrían ingresado remando aproximadamente 150 metros hasta alcanzar la vivienda afectada.
Una vez en el lugar, y según lo informado oficialmente, los uniformados habrían constatado que ambos niños presentaban lesiones en la zona de los tobillos, compatibles con las mordeduras denunciadas. Frente a la urgencia, procedieron a evacuarlos en la embarcación policial, mientras que la madre habría sido trasladada en otra canoa.
Traslado urgente al hospital
La intervención no habría terminado allí. Una vez alcanzada tierra firme, y ante la premura que demandaba la situación, los policías habrían cargado a los pequeños en un móvil oficial para iniciar su traslado hacia el Hospital de Niños. A escasos 100 metros, lograron interceptar una ambulancia sanitaria, concretándose el traspaso de los pacientes para continuar con la asistencia correspondiente.
En paralelo, se habría desplegado un operativo coordinado con distintas unidades de la Unidad Regional I, cuyos efectivos realizaron cortes de circulación y facilitaron la apertura de paso para la ambulancia en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Otro móvil policial habría quedado a cargo del traslado de la progenitora.
Buena noticia y alivio
Tras varias horas de angustia finalmente llegó el alivio. Luego de que los médicos examinaran a los menores, y tras los estudios pertinentes, se constató que las lesiones que presentaban los chicos no correspondían con mordedura de víbora. Por tal motivo ambos fueron dados de alta durante la mañana del martes.
Cabe consignar que el episodio se habría producido en un contexto de preocupación por los anegamientos y la crecida de las aguas, una problemática que vuelve a poner en evidencia las dificultades que atraviesan distintos sectores de Santa Fe ante los fenómenos climáticos asociados a El Niño.
Más allá de las circunstancias, el procedimiento informado deja en evidencia la importancia de la rápida respuesta policial.
Frente a un escenario donde el agua impedía el acceso convencional, los efectivos convirtieron una embarcación en el primer recurso de rescate y, mediante un operativo coordinado, facilitaron la urgente llegada de los niños al centro asistencial