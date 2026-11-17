Un trágico accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción de Josefina, departamento Castellanos, terminó con la muerte de Alberto Calvo, de 72 años, hermano del senador provincial Alcides Calvo.
Trágico despiste en un camino rural de Josefina: murió el hermano de Alcides Calvo y su hijo está hospitalizado
El siniestro vial se produjo sobre un camino rural cercano a la Ruta 22. La víctima viajaba como acompañante en un vehículo que despistó y cayó a una cuneta.
El siniestro se registró durante la noche del lunes 16 de noviembre, en un camino rural ubicado a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial N.º 22, cuando la víctima viajaba junto a su hijo en un automóvil Renault Fluence.
Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el vehículo terminó en una cuneta, provocando consecuencias fatales para el acompañante y lesiones en el conductor.
El automóvil era conducido por su hijo, que terminó hospitalizado
De acuerdo con las primeras informaciones, el Renault Fluence era conducido por un hombre de 38 años, identificado mediante las iniciales N. L. C., hijo de la víctima.
Ambos transitaban por un camino rural y, cuando se aproximaban a la Ruta Provincial 22, el conductor habría perdido el control del automóvil y terminado impactando en la zona de cuneta.
Como consecuencia del violento siniestro, Alberto Calvo falleció en el lugar, mientras que su hijo sufrió traumatismos que requirieron asistencia médica.
El conductor fue trasladado a un centro de salud de San Francisco, provincia de Córdoba, para recibir atención y una evaluación de sus lesiones.
Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre su evolución médica.
Investigan cómo ocurrió el accidente fatal
Tras el episodio, se iniciaron las correspondientes actuaciones judiciales para determinar las circunstancias que provocaron la salida del vehículo del camino.
La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras continúan las diligencias para reconstruir la mecánica del siniestro.
Hasta el momento, no se establecieron públicamente las causas que originaron la pérdida de control del automóvil.
Dolor por la muerte del hermano del senador Alcides Calvo
La víctima, Alberto Calvo, de 72 años, era vecino de Josefina y hermano de Alcides Calvo, actual senador provincial por el departamento Castellanos.
Su fallecimiento representa una dolorosa pérdida para su familia, en medio de las circunstancias trágicas que rodearon el accidente.
La investigación continuará para esclarecer cómo se produjo el siniestro que terminó con la vida del hombre y dejó a su hijo hospitalizado.