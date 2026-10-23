El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Santa Fe incorporó formalmente a diez defensores públicos subrogantes, distribuidos en cuatro de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia: cuatro en la Primera, con cabecera en Santa Fe; dos en la Segunda, con sede en Rosario; tres en la Cuarta, cuya cabecera es Reconquista; y uno en la Quinta, con sede en Rafaela.
Cobertura de vacantes: diez defensores públicos provincial titularizaron el cargo
La Defensora General, Estrella Moreno Robinson, tomó juramento a los funcionarios designados por decreto provincial y destacó la importancia de cubrir vacantes para garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Las designaciones se concretaron mediante el decreto provincial Nº 2193/2026 y son el resultado del primer concurso público de antecedentes y oposición organizado por el propio organismo para cubrir estos cargos.
Los funcionarios que asumieron son Gustavo Decio Durando, Gisela Marisel Alemandri, Silvina María Marta Corvalán y Leticia Alejandra Feraudo, por Santa Fe; María Laura Cecilia Maenza y Adriana Mabel Lucero, por Rosario; Matías Daniel Daruich, María Noel Severo y Luis César Pérez, por Reconquista; y Amalia Rosalía Cassina, por Rafaela.
Objetivos priorizados
La ceremonia de jura se realizó este miércoles 21 de octubre en el aula Vélez Sarsfield de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en la ciudad de Santa Fe.
Fue encabezada por la Defensora General, Estrella Jorgelina Moreno Robinson, quien tomó juramento a cada uno de los funcionarios, acompañada por el defensor regional de la circunscripción judicial correspondiente.
Durante su discurso, la titular del MPD destacó la relevancia de este proceso para avanzar en la cobertura de vacantes y ratificó el compromiso de continuar las gestiones para completar los cargos de defensores públicos adjuntos que quedaron vacantes a partir de estas subrogancias. Consideró que las designaciones representan una meta alcanzada dentro de los objetivos priorizados de su gestión.
Para cubrir vacantes
Según informó el área de Prensa del MPD, el procedimiento se sustenta en la reforma del artículo 66 bis de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, aprobada en diciembre de 2024.
La modificación habilitó la cobertura de vacantes de defensores públicos mediante la designación de defensores públicos adjuntos pertenecientes a la misma Defensoría Regional, previo concurso público de antecedentes y oposición y posterior nombramiento por parte del Poder Ejecutivo.
La reglamentación comenzó formalmente en mayo de este año, con la Resolución Nº 119/2026 de Moreno Robinson, que aprobó el Reglamento de Subrogancias, creó un Registro Permanente de Defensoras y Defensores Públicos Adjuntos y dispuso la apertura de la inscripción para cubrir cargos vacantes o vacancias transitorias superiores a 30 días que se produzcan hasta el 30 de junio de 2027.
Posteriormente, distintas resoluciones regularon las etapas del concurso, hasta que en agosto, mediante la Resolución Nº 206/2026, la Defensora General propuso al Poder Ejecutivo la designación de las personas seleccionadas, de acuerdo con el orden de mérito elaborado por el tribunal evaluador.
Moreno Robinson agradeció el trabajo del cuerpo evaluador, de los defensores regionales y del equipo de gestión que intervino en el proceso.
La funcionaria puso de relieve que el mecanismo permite avanzar en la cobertura de puestos vacantes mediante un procedimiento de selección por antecedentes y oposición, y remarcó que el objetivo es sostener la continuidad y la calidad del servicio de defensa pública.
Nueva Ley Orgánica
La Defensora General también se refirió al escenario institucional abierto por la reforma de la Constitución provincial de 2025 y sus implicancias para el Ministerio Público de la Defensa. En ese contexto, señaló como próximo desafío la sanción de una nueva Ley Orgánica que recoja la experiencia acumulada por el organismo y contemple un diseño institucional superador.
Al dirigirse a quienes asumieron sus nuevas funciones, los convocó a trabajar con responsabilidad, profesionalismo y compromiso. Además, destacó la importancia de la participación de todos los integrantes del MPD en la construcción de una defensa pública capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía.
La ceremonia contó con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Claudia Levin; los senadores provinciales Alcides Calvo y Ciro Seisas; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón; el director provincial del Consejo de la Magistratura, Carlos Montenegro; y el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, entre otras autoridades.
También participaron los defensores regionales de las cinco circunscripciones judiciales: Jorge Leandro Miró, por la Primera; Martín Riccardi, por la Segunda; Mariano Mascioli, por la Tercera; María Valeria Lapissonde, por la Cuarta; y Carlos María Flores Zanella, por la Quinta.