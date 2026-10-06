Santa Fe

Qué acordaron la Corte y los ministerios públicos para distribuir los espacios del nuevo Anexo de Tribunales

El convenio fue firmado este martes por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson. El acuerdo establece la distribución de los sectores del edificio y fija pautas para su funcionamiento y mantenimiento.