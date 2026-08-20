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Nueva reunión entre las partes

La Corte de Santa Fe y el Ministerio Público siguen las conversaciones por el anexo de Tribunales

Una nueva propuesta por parte de la máxima autoridad del Poder Judicial está a estudios del MPA y la Defensa Pública.

El nuevo edificio de Tribunales sobre el cual negocian espacios para juzgados y fiscalías. Foto: Fernando Nicola.El nuevo edificio de Tribunales sobre el cual negocian espacios para juzgados y fiscalías. Foto: Fernando Nicola.
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La Corte Suprema de Justicia hizo una nueva propuesta sobre inmuebles a las titulares del Ministerio Público durante una reunión realizada este martes en la planta alta del edificio de Tribunales. Allí, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, acompañado de los restantes ministros recibió a María Cecilia Vranicich y a Estrella Moreno Robinson, titulares del MPA y de la Defensa Pública, respectivamente.

La reunión fue la segunda tras la inauguración del anexo de Tribunales donde el gobernador Maximiliano Pullaro hizo notar la ausencia de las dos titulares del ministerio Público e instó a sentarse a una mesa para encontrar acuerdos sobre el uso de espacios e inmuebles construidos con los impuestos de los santafesinos.

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Este martes, Gutiérrez entregó una propuesta ofreciendo al Ministerio Público todo el piso sexto del nuevo edificio así como sectores de los pisos primero y quinto más las oficinas del inmueble de Amenábar y San Jerónimo donde funcionan juzgados de circuitos.

Vranicich y Moreno Robinson quedaron en evaluar las propuestas y lo harán con los responsables de equipos arquitectónicos. A la propuesta le siguió una ronda de café y un diálogo meramente protocolar.

La presentación se realizó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Crédito: Guillermo Di SalvatoreMinisterio Público de la Acusación (MPA). Crédito: Guillermo Di Salvatore

El pasado 30 de junio fue inaugurado el edificio anexo de Tribunales aunque la ocupación del espacio se inició paulatinamente tras el receso invernal.

En el acto, Pullaro se refirió explícitamente a la ausencia de Vranicich y de Estrella Moreno Robinson, quienes no asistieron por su disconformidad con la reasignación de metros cuadrados dispuesta por la Corte Suprema.

Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.

Agregó que la obra debe estar orientada a optimizar el funcionamiento global del sistema y ofreció su intermediación para acercar posiciones y destrabar la controversia por el uso de las instalaciones entre el máximo tribunal y los ministerios públicos. A esa exhortación le siguieron dos reuniones, la segunda realizada esta semana y que ahora aguarda la respuesta del Ministerio Público.

Al Ministerio Público Fiscal le urge la definición de espacios en la Regional I, especialmente por las pésimas condiciones del inmueble de 1 de Mayo al 2800 donde cumplen tareas más de 90 personas y asisten diariamente decenas de víctimas a realizar trámites.

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Con contratos vencidos, en el MPA consideran urgente tener instalaciones acordes para la tarea del personal pero también para las víctimas.

Advertencia

En tanto, la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia en Santa Fe informó que no realiza llamados telefónicos ni envía formularios o comunicaciones solicitando información a profesionales que integran las "Listas de Nombramientos de Oficio"-

La aclaración fue efectuada ante el conocimiento de la existencia de llamadas telefónicas en las que se requiere información vinculada a la integración de las listas de "nombramientos de oficio".

La secretaría de Gobierno agregó que tampoco remite vía la aplicación de mensajería "Whatsapp" citaciones procedentes de unidades jurisdiccionales y/o de dependencias que integran el poder judicial.

Solicitó que en caso de que se tome conocimiento de situaciones de este tipo, comunicarse de inmediato a través de los medios disponibles en los canales digitales oficiales.

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