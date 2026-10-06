Tribunales de Santa Fe

Tras siete meses, la Corte y los ministerios públicos acuerdan los espacios del nuevo Anexo

El convenio será firmado a las 13 por los ministros de la Corte, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson. El entendimiento contempla sectores del primer y quinto piso y el sexto nivel, que será compartido y deberá ser acondicionado íntegramente.