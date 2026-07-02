Entrevista

Jaquelina Balangione: "La Defensa Pública está siendo demasiado pasiva en el ejercicio de su rol institucional"

La ex defensora general y convencional constituyente participó de la inauguración del nuevo edificio de Tribunales de Santa Fe. En diálogo con El Litoral, analizó el presente del Ministerio Público de la Defensa, reivindicó el trabajo de los defensores oficiales, cuestionó la conducción institucional del organismo y llamó a resolver el conflicto por los espacios mediante el diálogo.