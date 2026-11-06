En el marco del programa legislativo “Ciudadanos en el Senado”, que el Senador Provincial Alcides Calvo impulsa en el departamento Castellanos, se llevó adelante una nueva edición de esta iniciativa educativa, orientada a acercar a los jóvenes estudiantes, al funcionamiento de las instituciones democráticas, fomentar el ejercicio de la ciudadanía y generar espacios de participación, diálogo y debate.
Calvo acercó el programa "Ciudadanos en el Senado" a 720 estudiantes
La iniciativa llegó a 25 establecimientos educativos de 20 localidades del departamento Castellanos, promoviendo la formación cívica y la participación democrática de alumnos del nivel secundario.
Durante este año 2026, la propuesta alcanzó a 720 alumnos de 25 escuelas secundarias de 20 localidades del departamento Castellanos, quienes formaron parte de esta experiencia de participación ciudadana que tuvo como instancia de cierre la realización de sesiones simuladas en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
Propuestas
Los estudiantes, junto a sus docentes y el acompañamiento del equipo del Senador Calvo, encabezado por Calvo, Barbara Chivallero y la Dra. Analia Romera investigaron y analizaron distintas problemáticas y proyectos de sus comunidades.
A partir de las cuales elaboraron proyectos vinculados con la educación, el empleo, la seguridad, la salud, el medio ambiente y otras temáticas de interés local o regional. De esta manera, pudieron simular el rol de legisladores provinciales, presentar sus iniciativas, intercambiar ideas y participar de instancias de debate y construcción de consensos y aprobación de leyes.
Valorando un nuevo año de “Ciudadanos en el Senado”, Alcides Calvo remarcó: “Nos llena de satisfacción ver el compromiso y el entusiasmo con el que los jóvenes participan de esta propuesta, anual, a través de sus proyectos, nos acercan sus inquietudes, sus ideas y su mirada sobre la realidad de sus localidades, demostrando que tienen mucho para aportar a la construcción de una sociedad mejor".
"Creemos que la formación ciudadana se fortalece cuando los jóvenes conocen las instituciones, participan, debaten y comprenden el valor del diálogo y el consenso. Por eso, vamos a seguir acompañando y promoviendo ‘Ciudadanos en el Senado’, porque abrir las puertas de la legislatura provincial y en especial el Senado provincial, a los estudiantes es también darles un lugar y una voz en la construcción del presente y el futuro de nuestras comunidades”.
Participantes
Las Escuelas Secundarias que participaron son: N° 1075 “25 de Mayo”, N° 376 “Joaquín Dopazo” y N° 8022 Nuestra Señora de la Misericordia (Rafaela); N° 302 “Aarón Castellanos” (Clucellas) y N° 588 “Martín Román Ramonda” (Estación Clucellas); N° 565 y N° 8040 “Gral. San Martín” (Humberto Primo); N° 709 y N° 445 (Sunchales); N° 2040 “Santa María de los Ángeles” y N° 8143 “José Manuel Estrada” (María Juana) N° 704 (Villa San José).
Además la N° 2565 (Virginia); N° 1565 (Colonia Raquel); N° 3023 (Ramona); N° 705 “ARA General Belgrano” (Eusebia); N° 8118 “Pedro Lucas Funes” (San Vicente); N° 8095 (Santa Clara de Saguier); N° 525 “Camilo Aldao” (Bella Italia); N° 2010 IDESA (Ataliva); N° 3022 (Tacural); N° 247 “Mariano Moreno” (Colonia Aldao); N° 252 (Vila); N° 2252 (San Antonio) y N° 3252 (Egusquiza).