"El lazo de las Edelweiss"

De Suiza a las colonias santafesinas: una historia familiar llega al escenario

La propuesta teatral, basada en la novela de Susana Andereggen, tendrá dos presentaciones en la provincia: el 21 de noviembre en la ciudad de Santa Fe y el 22 en Esperanza. La obra recorre más de 160 años de historia a través de las vivencias de las mujeres de una familia suiza separada por la inmigración.