La historia de la inmigración suiza y su legado en las colonias de Santa Fe y Entre Ríos llegará al teatro con "El lazo de las Edelweiss", una propuesta escénica basada en la novela homónima de Susana Andereggen. La obra tendrá dos funciones en la provincia, con presentaciones en la ciudad de Santa Fe y en Esperanza.
De Suiza a las colonias santafesinas: una historia familiar llega al escenario
La propuesta teatral, basada en la novela de Susana Andereggen, tendrá dos presentaciones en la provincia: el 21 de noviembre en la ciudad de Santa Fe y el 22 en Esperanza. La obra recorre más de 160 años de historia a través de las vivencias de las mujeres de una familia suiza separada por la inmigración.
La puesta propone un recorrido por más de 160 años de historia, a partir de las experiencias de las mujeres de una familia suiza cuyos integrantes quedaron separados por la inmigración. Con un relato que enlaza las tradiciones europeas con la identidad construida en estas tierras, la obra recupera el encuentro entre el criollaje y la cultura de los inmigrantes.
Un lazo rojo, asociado a la sangre helvética, funciona como hilo conductor de la historia y conecta los verdes paisajes de las colonias de Santa Fe y Entre Ríos con las montañas del cantón de Wallis, en Suiza.
La producción es una coproducción entrerriano-santafesina y cuenta con la participación de artistas del grupo "De Costa a Costa", de Concepción del Uruguay.
Dos presentaciones en Santa Fe
La primera función será el sábado 21 de noviembre, a las 21, en el espacio cultural LOA, ubicado en 25 de Mayo 1867, en la ciudad de Santa Fe.
Las entradas anticipadas tienen un valor de $25.000 para el público general y $20.000 para jubilados. En puerta, el costo será de $30.000. Las reservas pueden realizarse a los teléfonos 342 6104737 (Susana) y 342 4772828 (LOA).
Al día siguiente, el domingo 22 de noviembre, a las 20.30, la obra se presentará en el Chalet Suizo de Esperanza, ubicado en Sarmiento 2649. La función es organizada con la invitación de la Asociación Suiza Guillermo Tell.
En este caso, las entradas anticipadas generales cuestan $20.000, mientras que en puerta tendrán un valor de $25.000. Para reservas y consultas está disponible el teléfono 342 6104737.
Un elenco y una producción regional
El elenco está integrado por Julieta Darquier, Gisela Ferrari, Olivia Reinhartt, Susana Andereggen y Facundo Torresán. La dirección está a cargo de Olivia Reinhartt, mientras que la música original fue compuesta por Facundo Torresán.
El equipo técnico y artístico se completa con Mariela Salas en iluminación y Vanesa Escalada en vestuario. El asesoramiento histórico sobre vestuario estuvo a cargo de Daniela Molina y Susana Andereggen, y el diseño gráfico fue realizado por Cande Perrón y Josefina Klein.
A través de esta producción, "El lazo de las Edelweiss" propone recuperar parte de la memoria de la inmigración suiza y su influencia en la conformación social y cultural de las colonias de la región, mediante una historia familiar que atraviesa generaciones y conecta dos territorios separados por el océano.