Del Chamamé a la literatura: Alicia Brunas presentó "Merceditas", su última obra en Humboldt

Días pasados, el Salón Comunal de Humboldt se colmó de emoción con la presentación de “Merceditas, un amor hecho canción”, la nueva obra de Alicia Brunas Pfaffen.
El libro rescata la figura mítica que inspiró al célebre chamamé y se convierte en un homenaje al amor, la identidad y la cultura de Santa Fe.
La historia de Merceditas —la joven santafesina que inspiró una de las canciones más emblemáticas del litoral— fue el eje de una velada cargada de emoción y pertenencia. Brunas Pfaffen, autora de una prolífica obra literaria, destacó la importancia de esta figura como símbolo que une a generaciones y mantiene vivo el legado cultural de la región.
“Fue maravilloso ver toda mi gente querida en el salón… El viernes fui muy feliz y lo sigo siendo al escuchar tan lindos comentarios del libro y del acto”, expresó conmovida la escritora.
El libro recorre distintas dimensiones del amor: el que se vive en la tierra natal, el que permanece en la distancia, el que se transmite en la familia, la música y la libertad. Una apuesta literaria que, en palabras de la autora, “se nutre de la fuerza irresistible de los sentimientos que dan identidad a un pueblo”.
La puesta en escena se transformó en un verdadero acontecimiento cultural, con lectura de fragmentos a cargo de Guillermina Volken, Nicolás Nicolau y Javier Imhof, y un repertorio musical que viajó entre idiomas y emociones: el profesor Mariano Galiana interpretó una canción en italiano, mientras que Evangelina y Marilin Rey ofrecieron una versión en alemán.
El evento también contó con traducciones al alemán a cargo de Vera Hosennen y con la conducción de Santiago Guillermo Nicolau-Brunas, además del soporte técnico del profesor Tomás Alejo Falkenmayer-Theiler.
La presentación fue acompañada por la presencia del presidente comunal, Lic. Martín Quiróz, y la vicepresidenta, Marcela Girolimetto, quienes resaltaron el valor de iniciativas que preservan y difunden la memoria cultural de la región.
La autora agradeció además la colaboración de investigadores y docentes que enriquecieron la obra, como Hugo Edgardo De Giorgio (Milán), Verónica Mehring (Esperanza) y los cursos de la Sociedad Italiana Miguel Ángel Buonarroti de Humboldt.
Con el sello de la Colección Inmigrantes de Susana Andereggen, una tapa diseñada por Irina Karlen y la acuarela Las Glicinas de María Inés Alonso, Merceditas, un amor hecho canción se convierte en un homenaje literario y cultural que trasciende la anécdota romántica para transformarse en un símbolo de identidad santafesina.
En Humboldt, la musa inmortalizada en chamamé volvió a despertar sentimientos profundos, reafirmando su lugar como inspiración eterna para la región y su gente.
