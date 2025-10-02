En un conmovedor acto

Del Chamamé a la literatura: Alicia Brunas presentó "Merceditas", su última obra en Humboldt

El Salón Comunal de Humboldt vibró con la presentación de “Merceditas, un amor hecho canción”, el nuevo libro de Alicia Brunas Pfaffen que rescata la musa del célebre chamamé y rinde homenaje al amor, la identidad y la cultura santafesina.