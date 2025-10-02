Matilde celebra sus 135 años de historia con un concurso gastronómico
Con el III Concurso de Asado a la Estaca como protagonista, Matilde celebra un nuevo aniversario con música, comidas típicas y la pasión por el ritual criollo del fuego que convoca a toda la región. Sera el próximo 19 de octubre, el Predio del Ferrocarril.
El fuego, la tradición y la identidad de un pueblo serán los grandes protagonistas de una jornada que promete marcar un nuevo capítulo en la historia de Matilde. Foto: Archivo
La localidad de Matilde se prepara para vivir una verdadera fiesta popular. En el marco de su 135° aniversario, el próximo sábado 19 de octubre desde las 10:00, el tradicional Predio del Ferrocarril será escenario del III Concurso de Asado a la Estaca, un evento que ya se convirtió en clásico de la región.
Tradición y encuentro en el corazón del pueblo
Matilde se viste de fiesta para celebrar su historia con un certamen que combina gastronomía, cultura y la pasión argentina por el asado. Equipos de asadores de distintos puntos de la provincia demostrarán su destreza en la cocción lenta y paciente a la estaca, técnica que exige precisión, conocimiento del fuego y respeto por la tradición.
El fuego, la tradición y la identidad de un pueblo serán los grandes protagonistas de una jornada que promete marcar un nuevo capítulo en la historia de Matilde.
La jornada no será solo una competencia culinaria: vecinos y visitantes podrán disfrutar de música, comidas típicas y actividades conmemorativas, en lo que promete ser un gran encuentro social y cultural.
Novedad 2025: el “cupo de dupla regional”
En esta edición, la organización incorpora una propuesta innovadora: el cupo de dupla regional. La modalidad permite que un asador de Matilde invite a un participante de otra localidad para formar equipo, fomentando la integración, el intercambio de experiencias y la camaradería entre comunidades.
“Si sos de Matilde y querés invitar a un/a participante de otra localidad, ¡podés hacerlo!”, destacaron desde la Comuna al anunciar la novedad.
El fuego, la tradición y la identidad de un pueblo serán los grandes protagonistas de una jornada que promete marcar un nuevo capítulo en la historia de Matilde.
Cómo participar
Los equipos interesados en inscribirse deben comunicarse al WhatsApp de la Comuna de Matilde: (+54 9) 342 4054433. Allí podrán obtener información sobre bases, condiciones y requisitos para competir por el título de mejor asador a la estaca de la región.
El fuego, la tradición y la identidad de un pueblo serán los grandes protagonistas de una jornada que promete marcar un nuevo capítulo en la historia de Matilde.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.