Matilde celebra sus 135 años de historia con un concurso gastronómico

Con el III Concurso de Asado a la Estaca como protagonista, Matilde celebra un nuevo aniversario con música, comidas típicas y la pasión por el ritual criollo del fuego que convoca a toda la región. Sera el próximo 19 de octubre, el Predio del Ferrocarril.