Departamento Las Colonias

Gestiones conjuntas por la Ruta 50-S: Buscan mejorar la conectividad de la región

Los presidentes comunales de San Agustín y Matilde, Cristian Osta y Lucas Saldaño, se reunieron con el Subadministrador de Vialidad Provincial Santa Fe, Sergio Cardozo, para abordar proyectos clave de infraestructura. En el encuentro se gestionaron mejoras en la traza, fundamental para la conectividad y el desarrollo productivo. También se coordinaron obras especiales de alumbrado público.