Gestiones conjuntas por la Ruta 50-S: Buscan mejorar la conectividad de la región
Los presidentes comunales de San Agustín y Matilde, Cristian Osta y Lucas Saldaño, se reunieron con el Subadministrador de Vialidad Provincial Santa Fe, Sergio Cardozo, para abordar proyectos clave de infraestructura. En el encuentro se gestionaron mejoras en la traza, fundamental para la conectividad y el desarrollo productivo. También se coordinaron obras especiales de alumbrado público.
Obras viales y alumbrado
Uno de los temas centrales del encuentro fue el estado de la Ruta S-50, una vía fundamental para la conectividad y el desarrollo productivo de la región.
“Los funcionarios coincidieron en la necesidad de mejorar esta ruta, que tiene un alto impacto para ambas comunidades”, sostuvo Osta.
Además, el Jefe Comunal de San Agustín añadió que se gestionaron obras especiales de alumbrado público para mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.
La mejora en la transitabilidad rural es clave para ambos Jefes Comunales.
“Se dialogó sobre la posible incorporación de una motoniveladora para uso compartido entre los dos distritos, lo que facilitará el mantenimiento de caminos en toda esa zona productiva”.
Proyectos específicos de cada comuna
El presidente comunal de Matilde, Lucas Saldaño, destacó los avances en la instalación de iluminación en puntos críticos de su localidad.
“Se presentó un proyecto para colocar columnas con tecnología LED de 150kw y paneles solares en dos nodos de alto tránsito. Son el nuevo ingreso de camiones por calle Santa Fe y el cruce de la Ruta 36-S y la Feria de Matilde”.
Saldaño, destacó los avances de iluminación en puntos críticos de su localidad. Foto: Archivo
Saldaño enfatizó que esta iniciativa es crucial para ofrecer una solución a la seguridad en esos puntos de la localidad.
Trabajo conjunto para el futuro
Ambos presidentes comunales resaltaron el carácter "muy positivo" del encuentro y se comprometieron a continuar trabajando en conjunto para avanzar con proyectos que impulsen el progreso de ambas localidades en el sur del departamento Las Colonias.
Bienestar desde la niñez
Con el objetivo de fomentar hábitos saludables desde la niñez, la Comuna de Matilde, en colaboración con el SAMCo local y el Equipo Interdisciplinario de Niñez, Adolescencia y Familia, llevó a cabo una importante jornada sobre salud y cuidado personal en la Escuela N° 6106 “Estanislao Ceballos”.
La actividad, pensada para los alumnos de la institución, se centró en la concientización sobre la importancia del cuidado personal y los hábitos saludables en la vida diaria. A través de dinámicas interactivas y charlas educativas, los profesionales abordaron temas clave para el desarrollo y bienestar de los más jóvenes.
Al finalizar la jornada, cada niño y niña recibió un kit de higiene personal como incentivo para poner en práctica lo aprendido. Además, se les entregó un folleto informativo detallando las funciones y servicios que ofrece el Equipo Interdisciplinario de Niñez, Adolescencia y Familia, un recurso fundamental para fortalecer el acompañamiento a las familias de la localidad.
Un compromiso con el bienestar de la infancia
Esta iniciativa refleja el compromiso de la Comuna de Matilde por priorizar el bienestar de la infancia a través de acciones preventivas y de promoción de la salud.
La articulación entre el gobierno local, las instituciones de salud y los equipos sociales busca generar un entorno más seguro y saludable para los niños y adolescentes, construyendo una red de apoyo que beneficie a toda la comunidad.
Entregan semillas de temporada para huertas familiares
La Comuna de San Agustín, en su compromiso con el desarrollo sostenible y el apoyo a las familias locales, ha anunciado el inicio de la entrega de semillas para la temporada Primavera/Verano. Esta iniciativa busca fomentar la creación de huertas familiares, permitiendo a los vecinos cultivar sus propios alimentos de manera gratuita.
La política de entrega de semillas se mantiene con recursos propios de la Comuna, demostrando el interés en acompañar a la comunidad en el acceso a productos frescos y saludables.
Las familias interesadas en iniciar o continuar con su huerta podrán retirar un kit con una variada selección de semillas. Las variedades disponibles incluyen: zapallo, achicoria, zapallitos, rabanito, chaucha, rúcula, zanahoria y lechuga.
Para obtener las semillas, los interesados deben acercarse al Punto Digital de la localidad, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 hs. Es importante presentar el DNI al momento del retiro, que se realizará hasta agotar stock.
