Matilde celebra los 135 años del primer paso del tren que forjó su historia
La celebración incluirá un concurso de asado a la estaca, del que participarán unas 15 duplas. "Lo que se recaude irá a las instituciones locales, incluyendo a los chicos de quinto año de la escuela secundaria", explicó el presidente comunal.
El evento comenzará a las 10 horas en el predio del ferrocarril y contará con la participación de 15 concursantes y tendrá un fin solidario.
Matilde se prepara para un mes de septiembre lleno de festejos. En diálogo con El Litoral el presidente comunal Lucas Saldaño, habló sobre la conmemoración de un nuevo aniversario del paso del ferrocarril, un evento que marcó el nacimiento y desarrollo de la localidad.
"Es un hito que le dio vida a nuestro pueblo", afirma Saldaño, quien destaca que las celebraciones se centran en el concurso de Asado a la Estaca, una actividad que ya se ha vuelto una tradición. Este año, el evento que comenzará a las 10 horas en el predio del ferrocarril contará con la participación de 15 concursantes y tendrá un fin solidario, ya que lo recaudado se destinará a instituciones locales.
"La idea es que lo que se recaude vaya a estas instituciones, incluyendo a los chicos de quinto año de la escuela secundaria", explicó el presidente comunal.
La jornada, que busca ser un día de encuentro familiar, contará con una variada propuesta de entretenimiento.
Este año, el evento que comenzará a las 10 horas en el predio del ferrocarril contará con la participación de 15 concursantes y tendrá un fin solidario, ya que lo recaudado se destinará a instituciones locales.
Habrá bandas musicales y actividades para los más pequeños, además de una oferta gastronómica con los costillares de los concursantes. "La entrada será libre y gratuita. Invitamos a los vecinos de la localidad y la zona a disfrutar de un día al aire libre, con muchas actividades para la familia".
Un impulso al desarrollo local
Además de los festejos por el aniversario del ferrocarril, el presidente comunal Lucas Saldaño detalló los proyectos de obra que están en marcha, los cuales buscan mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de Matilde.
La puesta en valor del Bulevar San Martín es uno de los proyectos más ambiciosos es la puesta en valor del Bulevar San Martín. Saldaño explicó que se ha gestionado la financiación a través de dos programas provinciales, entre ellos el Programas de Obras Urbanas (POU) y el plan de Obras Menores, con la colaboración de la diputada Jimena Senn y el equipo técnico de la comuna.
Este año, el evento que comenzará a las 10 horas en el predio del ferrocarril contará con la participación de 15 concursantes y tendrá un fin solidario, ya que lo recaudado se destinará a instituciones locales.
“La iniciativa es crucial porque, a diferencia de otras localidades, Matilde no cuenta con una plaza central consolidada. Nuestra plaza central, para el que sepa de afuera, viene a ser todo el predio del ferrocarril que está circundado entre Bulevar Iriondo y Bulevar San Martín. La obra no solo embellecerá la zona, sino que también abordará mejoras en la infraestructura clave, como los desagües y la iluminación”, adelantó.
Otro proyecto importante es la restauración del campanario de la capilla Cristo Crucificado. Saldaño indicó que, debido al paso del tiempo, la estructura sufrió un desgaste y corrosión, por lo que será necesario demoler la torre y reconstruirla.
“La obra se llevará a cabo con fondos del programa Brigadier, asegurando la preservación de este patrimonio histórico y religioso para la comunidad”:
Entrega de viviendas
El presidente comunal también anunció que están en la recta final para la entrega de cinco viviendas por administración comunal.
“La semana pasada, se reunieron con la inspectora y la arquitecta a cargo para finalizar los últimos detalles administrativos. Queremos estar entregando antes de fin de año las cinco viviendas", afirmó Saldaño, destacando que es un paso muy importante para los vecinos de Matilde, quienes pronto conocerán a los adjudicatarios en un sorteo.
Además, adelantó que el programa original contemplaba cinco viviendas más.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.