El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la entrega de 31 viviendas y dos escrituras a familias de San Javier, en el marco del programa provincial "Mi Tierra, Mi Casa".
San Javier: entregaron 31 viviendas y dos escrituras a familias de la localidad
Las unidades habitacionales corresponden al programa provincial Mi Tierra, Mi Casa y completan el proyecto que contempló la adjudicación de terrenos y la posterior construcción de las casas.
Las unidades forman parte de un proyecto habitacional que contempló, en una primera etapa, la adjudicación de terrenos a las familias beneficiarias y, posteriormente, la construcción de las viviendas. Con esta entrega se completan las soluciones habitacionales previstas para los adjudicatarios.
Durante el acto, Pullaro destacó el significado de acceder a una vivienda propia y señaló que "hoy esta vivienda se transforma en un hogar, que van a poder disfrutar como se lo merece cada uno de los santafesinos y santafesinas".
En relación con las escrituras entregadas, el mandatario explicó que representan el reconocimiento a las familias que cumplieron con el pago de las cuotas correspondientes. "Durante un tiempo largo de su vida cumplieron con la responsabilidad que tenían de pagar una cuota, la que nos permitirá seguir construyendo viviendas en la provincia", expresó.
Inversión en infraestructura y obras para la ciudad
En otro tramo de su intervención, Pullaro se refirió a las inversiones en infraestructura que se ejecutan en San Javier y afirmó que es "la ciudad que tiene más inversión por habitante por parte del Gobierno de Santa Fe".
Entre los trabajos mencionó la obra de defensa de la ciudad, una infraestructura clave para la protección de la población frente a las crecidas y los riesgos de inundación. También manifestó que la Provincia continuará acompañando el desarrollo de la localidad.
Un proyecto habitacional que llegó a su etapa final
Por su parte, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó la finalización del proyecto Mi Tierra, Mi Casa, que había quedado paralizado y posteriormente fue reactivado.
El funcionario explicó que las familias habían cumplido con el pago de sus terrenos y que, a partir de la continuidad de las obras, pudieron acceder a las viviendas construidas en esos lotes.
"Hoy están accediendo a su casa, que fue fruto del trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, y es parte de un proyecto integral que contempla también a la costanera, que va a hacer de San Javier una ciudad mucho más linda", señaló.
Nuevas etapas para ampliar el acceso a la vivienda
El senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, indicó que en los últimos años se entregaron cerca de 100 viviendas en el departamento y manifestó la expectativa de avanzar con nuevas etapas de construcción para ampliar las posibilidades de acceso a una casa propia.
En tanto, la intendenta de San Javier, Maribel González, valoró la entrega y señaló que permitirá a las familias comenzar una nueva etapa. También mencionó otras intervenciones en la ciudad, como la costanera, las obras de protección contra inundaciones y los trabajos de iluminación.
Del acto participaron, además, el director provincial de Intervención de Hábitat, Ramses Medina; la presidenta del Concejo Municipal, Paola Gauna; y concejales de la ciudad.