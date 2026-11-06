El Programa de Bandas Civiles Comunitarias realizará una nueva producción audiovisual en MiradorTEC, ubicado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. La actividad permitirá proyectar el trabajo artístico y educativo de la iniciativa santafesina en un espacio orientado a la innovación, el conocimiento, la creatividad y el desarrollo productivo.
Músicos de siete localidades santafesinas participarán de una producción audiovisual en Paraná
La iniciativa realizará una nueva producción audiovisual en el espacio de innovación entrerriano, con la participación de músicos de siete localidades de Santa Fe. La propuesta busca fortalecer la formación artística, las industrias culturales y la integración entre las provincias de la Región Centro.
La propuesta trasciende una presentación musical y busca poner en diálogo la educación artística, las industrias culturales y creativas y la integración regional, utilizando la música como herramienta de encuentro y construcción colectiva.
Bajo la dirección general del maestro Julián Ovando Salemi, el Programa desarrolla un modelo de formación musical colectiva que promueve la inclusión, el aprendizaje y la participación territorial.
Su propuesta educativa contempla la terminalidad artística y reúne a personas de distintas edades y niveles de formación, con el objetivo de generar espacios de capacitación y experiencias musicales compartidas.
Músicos de siete localidades santafesinas
Para esta producción, la formación estará integrada por músicos de Felicia, Pilar, San Carlos Norte, Esperanza, Franck, Santa Fe y Sauce Viejo. La participación de representantes de estas localidades refleja el alcance territorial del Programa y su apuesta por la música como herramienta de formación, integración y participación ciudadana.
La iniciativa también se inscribe en el marco de la articulación de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Este espacio de cooperación interprovincial promueve acciones conjuntas en materia económica, social, educativa, científica y cultural, con el propósito de fortalecer los vínculos entre las comunidades y potenciar sus capacidades.
En ese contexto, las industrias culturales y creativas adquieren relevancia como ámbito de encuentro entre la educación, la producción, la innovación y la identidad regional.
MiradorTEC, un espacio para vincular cultura e innovación
La producción se realizará en MiradorTEC, inaugurado en 2025 por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El espacio, bajo la dirección general de Carlos Pallotti, busca vincular el conocimiento, la innovación y el emprendedurismo con nuevas oportunidades de desarrollo.
La propuesta también cuenta con un marco de articulación con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de su Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, a cargo de María Rocío Rezzet. Desde esa área se impulsa una perspectiva que reconoce el aporte de la cultura a la construcción de identidad, el intercambio y el desarrollo de las comunidades.
La participación del Programa de Bandas Civiles Comunitarias suma así una dimensión educativa y artística a un ámbito concebido para conectar iniciativas, conocimientos y capacidades de distintos sectores.
Un recorrido por escenarios nacionales
A lo largo de su trayectoria, el Programa de Bandas Civiles Comunitarias llevó sus producciones a distintos escenarios y espacios institucionales de relevancia nacional. Entre ellos se encuentran el Congreso de la Nación, el Teatro Colón, el Palacio Legislativo de Santa Fe, el Museo de la Constitución Nacional y el Monumento Nacional a la Bandera.
La llegada a MiradorTEC representa un nuevo paso en ese recorrido y amplía la proyección regional de una experiencia que combina formación musical, inclusión y trabajo colectivo.
La iniciativa reafirma el papel de la educación artística en la construcción de vínculos entre comunidades y provincias. En ese sentido, la música se convierte no solo en una expresión cultural, sino también en una herramienta para fortalecer la identidad, promover el intercambio y generar nuevas oportunidades de integración.