Programa de Bandas Civiles Comunitarias

Músicos de siete localidades santafesinas participarán de una producción audiovisual en Paraná

La iniciativa realizará una nueva producción audiovisual en el espacio de innovación entrerriano, con la participación de músicos de siete localidades de Santa Fe. La propuesta busca fortalecer la formación artística, las industrias culturales y la integración entre las provincias de la Región Centro.