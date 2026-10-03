En el Monumento a la Bandera

Las Colonias tendrá representación en el VII Encuentro Nacional de Bandas

El Programa de Bandas Civiles Comunitarias participará el 17 de octubre del VII Encuentro Nacional de Bandas, que tendrá como escenario la ciudad de Rosario. La delegación estará integrada por músicos de Pilar, Felicia, Franck, San Carlos Norte y Esperanza, vinculados al proceso de formación de la Escuela de Vientos de Pilar.