El Departamento Las Colonias tendrá representación en el VII Encuentro Nacional de Bandas, que se realizará el próximo 17 de octubre en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario.
Las Colonias tendrá representación en el VII Encuentro Nacional de Bandas
El Programa de Bandas Civiles Comunitarias participará el 17 de octubre del VII Encuentro Nacional de Bandas, que tendrá como escenario la ciudad de Rosario. La delegación estará integrada por músicos de Pilar, Felicia, Franck, San Carlos Norte y Esperanza, vinculados al proceso de formación de la Escuela de Vientos de Pilar.
La delegación estará integrada por músicos de la Escuela de Vientos de Pilar y concurrentes de Felicia, Franck, San Carlos Norte y Esperanza, quienes participan de un proceso de formación musical y artística desarrollado de manera conjunta entre distintas localidades.
La participación permitirá compartir escenario con agrupaciones de diferentes puntos de la provincia de Santa Fe y bandas invitadas de Córdoba y Buenos Aires.
Una experiencia que comenzó hace 25 años
El Programa de Bandas Civiles Comunitarias cuenta con 25 años de trayectoria y desarrolló su propuesta de formación en distintas comunidades de la provincia.
La primera experiencia se inició en Hughes y posteriormente se extendió a Chabás, Franck y Felicia, hasta llegar al actual trabajo intercomunal que tiene a la Escuela de Vientos de Pilar como uno de sus principales espacios de desarrollo.
La metodología se basa en la enseñanza colectiva de instrumentos de viento, con una formación progresiva y un fuerte componente de trabajo grupal. A lo largo de los años, la propuesta alcanzó a niños, jóvenes y adultos de diferentes localidades.
De las comunidades a escenarios nacionales
Durante sus 25 años, la iniciativa tuvo participación en distintos escenarios y espacios institucionales, entre ellos el Congreso de la Nación, el Teatro Colón, el Museo de la Constitución Nacional y la Casa de la Cultura de Santa Fe.
También registró presentaciones y reconocimientos en el Senado de la Nación y la Legislatura de Santa Fe, además de desarrollar dos proyectos de vinculación cultural y musical binacional con Italia.
El recorrido permitió consolidar una propuesta que combina el aprendizaje instrumental con la práctica colectiva y la participación de diferentes comunidades.
Un encuentro con más de 17 bandas
El VII Encuentro Nacional de Bandas reunirá a más de 17 agrupaciones de distintas localidades santafesinas, además de conjuntos invitados de Córdoba y Buenos Aires.
La delegación de Las Colonias participará bajo la dirección del maestro Julián Ovando Salemi.
La agenda del programa continuará durante octubre, noviembre y diciembre con nuevas presentaciones y proyectos. De esta manera, la participación en Rosario se suma a un calendario que busca sostener el trabajo de formación musical y el intercambio entre las distintas comunidades que integran la propuesta.