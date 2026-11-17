El sistema de videovigilancia de la Central de Atención a la Emergencia 911 tuvo un papel clave en 255 procedimientos policiales realizados en la ciudad de Santa Fe entre el 1 de enero y el 28 de octubre de 2026. Como resultado de esas intervenciones, 373 personas fueron trasladadas, según el balance presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.
El 911 de Santa Fe detectó más de 250 procedimientos: qué revelan las cámaras sobre la inseguridad
El sistema de videovigilancia permitió intervenir en 255 procedimientos entre enero y octubre de 2026. Pablo Polito destacó el trabajo coordinado con la Policía y anticipó que buscan llegar a 2.600 cámaras en la ciudad.
Los datos fueron difundidos durante una conferencia de prensa encabezada por Pablo Polito, subsecretario de Atención a la Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien destacó la importancia del monitoreo de las cámaras para detectar situaciones sospechosas, orientar a los efectivos en la calle y evitar que se concreten delitos.
Del total de procedimientos, más del 70% correspondieron a situaciones de flagrancia. Además, Polito precisó que más de 90 intervenciones fueron iniciadas directamente por el área de monitoreo, a partir de situaciones detectadas por los operadores.
"El balance es positivo", sostuvo el funcionario, quien vinculó los resultados con la incorporación de tecnología y la articulación entre la central de emergencias y los recursos policiales desplegados en el territorio.
Cómo intervienen las cámaras del 911 para prevenir robos en Santa Fe
Uno de los aspectos destacados por Polito fue el cambio en la utilización del sistema de emergencias. Según explicó, el objetivo es que el 911 no sea solamente un recurso al que se acude cuando un delito ya ocurrió, sino también una herramienta preventiva.
En ese sentido, mencionó la importancia de los llamados de vecinos que advierten movimientos sospechosos, tanto de personas como de vehículos.
"Lo que intentamos es impulsar que la gente tome parte y llame ante una sospecha. Que no sienta que molesta, todo lo contrario", señaló.
El funcionario explicó que los operadores pueden detectar situaciones a través de las cámaras, aportar descripciones de los involucrados y coordinar la llegada de los móviles policiales.
Las intervenciones incluyen distintos tipos de delitos, principalmente robos y hurtos, aunque también permiten actuar ante vehículos sospechosos y otras situaciones que requieren una respuesta preventiva.
Polito remarcó que la intención es desalentar especialmente los delitos contra la propiedad y brindar mayor protección a comerciantes, trabajadores y vecinos.
"Muchas situaciones de intervención del monitoreo del 911 son delitos que no se han logrado consumar. Y si se consumaron, a pocas cuadras fueron localizados por el móvil que estaba en la zona", explicó.
Más de 70% de los procedimientos fueron en flagrancia
Otro de los datos que destacó el subsecretario fue la proporción de intervenciones realizadas en situaciones de flagrancia.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, más del 70% de los procedimientos estuvieron vinculados con hechos detectados mientras se intentaban cometer o durante su desarrollo.
En otros casos, las cámaras funcionaron como apoyo para las persecuciones policiales. Los operadores aportaron características físicas y descripciones de los sospechosos, además de información sobre los desplazamientos, para orientar a los efectivos que intervenían en la calle.
De esta manera, el monitoreo permite sostener el seguimiento de una situación incluso cuando las personas involucradas salen del campo visual de una cámara y se desplazan hacia otros sectores de la ciudad.
El sistema, explicó Polito, funciona como un complemento de los patrullajes y de los distintos dispositivos de seguridad que tiene la provincia.
Santa Fe busca llegar a 2.600 cámaras de vigilancia
La ampliación de la red de videovigilancia es otro de los objetivos de la política de seguridad provincial. Actualmente, la ciudad de Santa Fe cuenta con unas 1.600 cámaras y se trabaja en la implementación de otras 1.000.
"El crecimiento de las cámaras nos da más visibilidad. Es una herramienta que se está potenciando y es una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro llevar adelante esta incorporación", expresó Polito.
La expectativa oficial es completar el plan de instalación antes de finalizar 2026. De concretarse, la capital provincial alcanzaría unas 2.600 cámaras, con una cobertura territorial considerablemente mayor.
El funcionario consideró que esta expansión permitirá mejorar la capacidad de detección de situaciones sospechosas y fortalecer el trabajo conjunto entre los operadores del 911 y los efectivos policiales.
Los tiempos de respuesta y la coordinación con los móviles policiales
Polito también hizo hincapié en que la tecnología, por sí sola, no garantiza resultados. Para que el sistema funcione, explicó, debe estar acompañado por una estructura operativa en la calle, con patrulleros disponibles y capacidad de respuesta.
En ese sentido, indicó que los móviles policiales llegan a las incidencias en un promedio de entre cinco y seis minutos y medio, tiempos que consideró entre los mejores del país.
La coordinación permite que los operadores sigan una situación, comuniquen información relevante y orienten a los efectivos hacia el lugar donde se encuentran las personas involucradas.
Además, el funcionario señaló que el sistema de cámaras está pensado para integrarse con otros dispositivos y programas de seguridad que desarrolla la provincia, entre ellos el sistema Lince.
El 911 también coordina las emergencias por el fenómeno de El Niño
Durante la conferencia, Polito también fue consultado sobre la capacidad de respuesta de la central ante otras situaciones de emergencia, especialmente en el contexto de las condiciones climáticas y las posibles complicaciones vinculadas con el fenómeno de El Niño.
Al respecto, aseguró que el 911 recibe llamados relacionados con personas que atraviesan distintas situaciones de emergencia y que existe una coordinación con los organismos provinciales para dar respuesta.
Entre los recursos disponibles mencionó a la Policía, los Bomberos, el sistema de salud provincial y Defensa Civil.
La central funciona así como un espacio de articulación para atender tanto situaciones vinculadas con la seguridad como emergencias que requieren la intervención de distintos servicios.
Para el Ministerio de Justicia y Seguridad, la incorporación de más cámaras y el fortalecimiento del monitoreo forman parte de una estrategia que busca mejorar la prevención, reducir los tiempos de respuesta y ampliar la capacidad de intervención en las calles de Santa Fe.