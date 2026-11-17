Seguridad

El 911 de Santa Fe detectó más de 250 procedimientos: qué revelan las cámaras sobre la inseguridad

El sistema de videovigilancia permitió intervenir en 255 procedimientos entre enero y octubre de 2026. Pablo Polito destacó el trabajo coordinado con la Policía y anticipó que buscan llegar a 2.600 cámaras en la ciudad.