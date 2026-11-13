Microtráfico en Santa Fe

Seis detenidos y más de un kilo de cocaína secuestrada en tres allanamientos simultáneos

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Arturo Haidar y ejecutados por la PDI durante el jueves. Secuestraron armas, plantas de marihuana, cámaras de seguridad y más de un millón de pesos en efectivo.