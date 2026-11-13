Cinco hombres y una mujer fueron detenidos el jueves en el marco de tres allanamientos simultáneos desplegados en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Las irrupciones se concretaron a raíz de investigaciones vinculadas a la venta de estupefacientes al menudeo.
Seis detenidos y más de un kilo de cocaína secuestrada en tres allanamientos simultáneos
Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Arturo Haidar y ejecutados por la PDI durante el jueves. Secuestraron armas, plantas de marihuana, cámaras de seguridad y más de un millón de pesos en efectivo.
Las medidas judiciales fueron solicitadas por el fiscal Arturo Haidar, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del MPA, en el marco de investigaciones que llevan varios meses de trabajo. Las órdenes de irrupción fueron emanadas por la jueza penal Cecilia Labanca.
Los operativos estuvieron a cargo de agentes de la División de Microtráfico de la Región 1 de la Policía de Investigaciones (PDI). En los domicilios allanados se contó además con la colaboración táctica del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la policía provincial.
Como resultado global de las requisas, se secuestraron 1.321,6 gramos de cocaína distribuidos en trozos compactos y envoltorios. Asimismo, se incautaron dos armas de fuego, balanzas digitales, cámaras de videovigilancia, dinero en efectivo y plantas de marihuana.
Los detenidos serán llevados a audiencia imputativa la semana próxima.
Cocaína, envoltorios y armas
El primero de los procedimientos se concretó en una finca ubicada sobre calle Matheu al 2300, en el barrio Guadalupe Oeste de la capital provincial. En dicha finca residían L.G.P., de 24 años, y A.P., de 57 años de edad, quienes resultaron privados de la libertad.
En la requisa domiciliaria, los efectivos de la PDI secuestraron cuatro teléfonos celulares, 16 envoltorios de papel satinado con cocaína, un trozo compacto de 10 gramos y la suma de $720.000 en efectivo. El fiscal Haidar dispuso la detención de L. G. P. por la presunta infracción a la Ley 23.737.
De forma paralela, personal policial irrumpió en un inmueble de calle Matheu entre Rivadavia y Pasaje Sin Nombre, en la zona norte de la ciudad. En la vivienda fueron aprehendidos C.A.M., de 30 años, y J.M.M., de 58 años de edad.
En este segundo domicilio se incautaron 775 envoltorios de papel satinado, dos trozos compactos de cocaína por 97 gramos, tres plantas de marihuana y $300.522. Además, hallaron un revólver calibre 32, una pistola calibre 6.35 mm con cartuchos y tres cámaras de videovigilancia.
Por disposición del fiscal interviniente, los hombres pasaron a revestir la calidad de detenidos. Son investigados por la presunta comisión de los delitos de "tenencia de estupefaciente con fines de comercialización” y “tenencia indebida de arma de fuego".
Un ladrillo de cocaína
El tercer allanamiento se ejecutó en una finca situada sobre calle Risso al 5900, entre Grandoli y Cafferata, en el barrio Santo Domingo. En el lugar irrumpió personal policial con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales.
En el inmueble se encontraban P.R.O., de 37 años, y U.S.D., de 19 años de edad junto a un niño pequeño. Tras la inspección de las dependencias, las autoridades procedieron a la detención formal de los hombres.
En esa vivienda se logró el secuestro de mayor volumen de sustancia estupefaciente. Los agentes incautaron un ladrillo de cocaína incompleto de 848 gramos, dos bolsas con la misma sustancia que pesaron 188 y 239 gramos, y 18 envoltorios de papel satinado.
Asimismo, en el operativo de calle Risso se secuestraron dos teléfonos celulares, una balanza digital, molinillos con vestigios de la droga y $239.400 en efectivo. Atento a los pormenores del procedimiento, el fiscal dispuso las detenciones por la posible comisión de "tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización".
El pesaje total incautado entre los tres domicilios alcanzó los 1.321,6 gramos de cocaína. Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para las audiencias imputativas, que se concretarán la semana próxima.