Una mujer de 59 años murió luego de ser alcanzada por un rayo mientras realizaba tareas de construcción de una acequia en la orilla del río Yavi, en la provincia de Jujuy. El episodio ocurrió durante una tormenta eléctrica que afectó a la zona el sábado.
Una mujer murió durante una tormenta eléctrica mientras construía una acequia en Jujuy
La víctima tenía 59 años y fue encontrada sin vida por su hija, quien se acercó hasta la zona del río Yavi al notar que no regresaba de sus tareas.
La víctima fue identificada como Paulina Ester Tolaba. Su cuerpo fue encontrado por su hija, quien decidió acercarse hasta el lugar al notar que su madre demoraba en regresar.
La hija encontró el cuerpo
El dramático episodio salió a la luz después de las 23, cuando la joven alertó a las autoridades tras encontrar a su madre sin vida en las inmediaciones del río Yavi.
Según explicó Vanesa Lobo, portavoz de la Policía, en declaraciones al medio Todo Jujuy, Tolaba se encontraba realizando tareas rurales en uno de los márgenes del río cuando se desató la tormenta eléctrica.
El personal que llegó al lugar constató que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Pericias y operativo policial en el lugar
Tras el hallazgo, se desplegó un operativo en el que participaron efectivos del Departamento de Criminalística, Bomberos de la Policía y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los equipos realizaron las pericias correspondientes para documentar las circunstancias del hecho y avanzar con las actuaciones judiciales.
Trasladaron el cuerpo
Una vez finalizados los procedimientos en la zona, Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima a la morgue del Hospital Jorge Uro, en la ciudad de La Quiaca.
Allí, sus familiares realizaron el reconocimiento correspondiente. Además, estaba previsto que durante la jornada siguiente se llevara adelante la autopsia para completar las actuaciones médico-legales.
La investigación quedó a cargo de la Seccional 17ª, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.