Trabajadores de la Imprenta Oficial de Santa Fe, ubicada en avenida Peñaloza al 5300, denunciaron una preocupante seguidilla de robos que tiene como blanco las instalaciones del establecimiento. En apenas unos días, desconocidos ingresaron en tres oportunidades y fueron desarmando distintos equipos de refrigeración para sustraer cañerías de cobre y cables.
Tres robos en la Imprenta Oficial de Santa Fe; desmantelaron ocho equipos de aire acondicionado
En apenas unos días, desconocidos ingresaron tres veces al edificio de avenida Peñaloza al 5300 y desmantelaron ocho equipos de aire acondicionado. Los trabajadores denunciaron que los intrusos se llevaron cañerías de cobre y cables, provocando importantes daños en las instalaciones.
La reiteración de los ataques generó indignación y preocupación entre el personal, que asegura no encontrar la manera de frenar los ingresos.
Lo que inicialmente pudo haber sido interpretado como un hecho aislado terminó convirtiéndose en una secuencia delictiva. Los intrusos parecen conocer los movimientos del lugar y aprovechan las condiciones de seguridad para regresar una y otra vez.
El resultado es un progresivo desmantelamiento de las instalaciones, con importantes daños materiales y equipos que quedaron inutilizados.
Primeros cinco equipos afectados
De acuerdo con el testimonio de uno de los trabajadores, el primer episodio ocurrió durante un fin de semana largo. En esa oportunidad, los desconocidos ingresaron al patio donde se encuentran instalados los motores de los equipos de aire acondicionado y atacaron cinco unidades: tres de 18.000 frigorías y otras dos de 3.000.
Los delincuentes no se llevaron los aparatos completos. Su objetivo fue otro: abrirlos, romper sus componentes internos y retirar todo el material de cobre que pudieran aprovechar. Para concretar la maniobra provocaron importantes destrozos en los equipos, que quedaron prácticamente desmantelados.
Pero el primer golpe no fue suficiente. Durante el último fin de semana, los intrusos volvieron a ingresar, esta vez a un sector posterior del inmueble, donde funciona un patio techado. Allí encontraron otros tres equipos de refrigeración y repitieron el procedimiento: los rompieron y sustrajeron las cañerías de cobre.
Cortaron los cables y volvieron a entrar
La secuencia tuvo un nuevo capítulo cuando los empleados regresaron al establecimiento y advirtieron que también habían desaparecido los cables que conectan los equipos de aire acondicionado.
Según explicó el trabajador, el personal había decidido cortar el suministro eléctrico como medida preventiva. Sin embargo, esa decisión habría terminado facilitando la tarea de los intrusos, que pudieron avanzar sobre las instalaciones sin preocuparse por la energía eléctrica.
"Una vez que entran, trabajan con total impunidad", resumió el empleado, al describir una situación que ya lleva tres episodios y que mantiene en alerta a quienes concurren diariamente al lugar.
Los trabajadores aseguran que realizaron las denuncias correspondientes y que incluso intentaron reforzar las medidas de protección. Entre otras acciones, colocaron vidrios en sectores superiores del techo para dificultar el acceso. Sin embargo, las barreras no alcanzaron para impedir nuevos ingresos.
La modalidad utilizada, conocida como robo hormiga, consiste en regresar reiteradamente a un mismo objetivo para sustraer elementos en pequeñas cantidades o por partes. En este caso, el botín buscado parece estar concentrado en el cobre de los equipos de climatización, un material cuyo valor de reventa alimenta este tipo de ataques.
"Ya es la tercera vez que entran. Hicimos la denuncia en la policía, hicimos todo, pero esta gente está complicada para pararla. No sabemos qué más hacer", expresó el trabajador. Cabe agregar que los hechos fueron informados al fiscal en turno.
Mientras tanto, en la Imprenta Oficial de Santa Fe crece el malestar. No se trata solamente del perjuicio económico provocado por la rotura de ocho equipos de aire acondicionado y la sustracción de sus componentes. También preocupa la facilidad con la que los desconocidos consiguen ingresar, actuar y regresar al establecimiento sin ser interceptados.