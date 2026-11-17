Inseguridad

Tres robos en la Imprenta Oficial de Santa Fe; desmantelaron ocho equipos de aire acondicionado

En apenas unos días, desconocidos ingresaron tres veces al edificio de avenida Peñaloza al 5300 y desmantelaron ocho equipos de aire acondicionado. Los trabajadores denunciaron que los intrusos se llevaron cañerías de cobre y cables, provocando importantes daños en las instalaciones.