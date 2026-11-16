Una dramática situación vivida este lunes por la tarde en la capital provincial tuvo un final favorable gracias al oportuno y coordinado accionar de personal policial, que logró reanimar a un hombre de 39 años que habría sufrido una descompensación severa por una descarga eléctrica.
Policías le salvaron la vida a un hombre que sufrió una descarga eléctrica
Personal del Comando Radioeléctrico realizó maniobras de RCP por diez minutos, mientras aguardaban el arribo de la ambulancia. Eso fue clave para que la víctima llegue con vida al Hospital Iturraspe.
El operativo estuvo a cargo de agentes del Comando Radioeléctrico, que llegaron a inmediaciones del cruce de calle Regimiento 12 de Infantería y Pasaje Quiroga, luego de que vecinos llamaran a la Central de Emergencias 911 para pedir ayuda.
Al llegar al lugar, los primeros efectivos en intervenir —los suboficiales Lucas Díaz y Celeste Cappellini— constataron que la víctima, de 39 años, se encontraba sin signos vitales aparentes tras haber recibido una descarga eléctrica.
La víctima aparentemente realizaba tareas de mantenimiento en un domicilio cuando ocurrió el accidente.
Ante la gravedad del cuadro, los agentes iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y solicitaron de urgencia una unidad médica.
Diez minutos
Minutos más tarde, una segunda dotación policial se sumó en apoyo, integrada por el Inspector Gabriel Paredes y la Oficial Busolari.
Ante el desgaste físico que demandan las maniobras de resucitación, los cuatro efectivos se turnaron de manera rotativa para mantener la asistencia de forma sostenida e ininterrumpida durante diez largos minutos, hasta la llegada del servicio de emergencias.
Una vez en el lugar, los profesionales de la salud continuaron con la estabilización del paciente.
Paralelamente, se coordinó un corredor sanitario prioritario con los móviles policiales para asegurar un traslado veloz y eficiente hacia el Hospital Iturraspe, donde el hombre ingresó para recibir su correspondiente atención médica.
El episodio resalta la importancia de la capacitación del personal de seguridad en técnicas de primeros auxilios y el valor de la coordinación inmediata ante emergencias críticas en la vía pública.