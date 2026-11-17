Hay dos detenidos

Encontraron a un hombre muerto en un descampado de Baradero: la autopsia confirmó que fue golpeado

La víctima tenía 52 años y fue identificada como Javier Oscar Díaz. Según la reconstrucción de los investigadores, había sido atacado por varias personas, pero logró levantarse y caminar hasta el terreno donde encontraron su cuerpo. Dos hombres fueron detenidos y la Justicia intenta determinar las responsabilidades.