Un hombre de 52 años fue encontrado muerto en un terreno baldío de la ciudad bonaerense de Baradero y la investigación permitió establecer que había sufrido una violenta agresión antes de llegar al lugar. Los resultados de la autopsia confirmaron que presentaba graves lesiones en la cabeza y en la zona del bulbo raquídeo, compatibles con golpes provocados por un elemento contundente.
Encontraron a un hombre muerto en un descampado de Baradero: la autopsia confirmó que fue golpeado
La víctima tenía 52 años y fue identificada como Javier Oscar Díaz. Según la reconstrucción de los investigadores, había sido atacado por varias personas, pero logró levantarse y caminar hasta el terreno donde encontraron su cuerpo. Dos hombres fueron detenidos y la Justicia intenta determinar las responsabilidades.
La víctima fue identificada como Javier Oscar Díaz. Por el hecho, la Policía detuvo a dos hombres, Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos, quienes quedaron a disposición de la Justicia. La investigación busca determinar la participación de cada uno y no descarta que hayan intervenido otras personas.
El hallazgo del cuerpo y la reconstrucción de las últimas horas
El caso comenzó a investigarse después de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en un descampado ubicado entre las calles José María Paz, Obligado y Carranza, en Baradero.
Cuando los efectivos de la Estación de Policía Comunal llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Díaz y constataron que ya había fallecido.
A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a relevar testimonios y analizar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de la víctima durante las horas previas.
De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, Díaz había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a un conocido. Más tarde, ambos se dirigieron hacia el sector de Sánchez Loria y Emilio Genoud, presuntamente con la intención de comprar estupefacientes.
En ese trayecto habrían sido interceptados y atacados por tres personas, entre ellas dos hombres y una mujer. Como consecuencia de la agresión, Díaz quedó tendido sobre la calle.
Sin embargo, pese a las lesiones que había sufrido, consiguió incorporarse y alejarse caminando del lugar. Una cámara de vigilancia registró su ingreso al terreno baldío a la 1.54 de la madrugada. Horas después, su cuerpo fue encontrado allí.
Qué reveló la autopsia y cómo llegaron a los dos detenidos
Los resultados del examen forense permitieron establecer las causas de la muerte. Según el informe, Díaz presentaba un traumatismo de cráneo, un hematoma subdural y lesiones en el bulbo raquídeo. Los especialistas determinaron que las heridas eran compatibles con impactos provocados por un elemento contundente.
Con esos resultados, sumados al análisis de las filmaciones y las declaraciones testimoniales, los investigadores avanzaron en la identificación de los presuntos responsables.
Las medidas estuvieron a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Nicolás. Con las órdenes judiciales correspondientes, se realizaron allanamientos en una vivienda ubicada en inmediaciones de Emilio Genoud y Sánchez Loria, donde fueron detenidos Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos.
En los procedimientos participaron efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Baradero, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de San Pedro y personal de la Policía local.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de Baradero y del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás.
La investigación continúa para establecer con precisión cómo se produjo el ataque, qué responsabilidad tuvo cada uno de los detenidos y si hubo otras personas involucradas en la agresión que terminó con la muerte de Díaz.