Santa Fe

Muerte en la carpintería: "Vi una chapa rota y me imaginé que algo raro había pasado"

El propietario de una carpintería de barrio Guadalupe contó cómo descubrió el cuerpo de un hombre que habría caído desde el techo del establecimiento. El hallazgo se produjo este lunes por la mañana, cuando llegó para comenzar su jornada laboral. Vecinos de la zona aportaron un dato que podría ser importante: durante la noche del sábado habían escuchado movimientos de personas sobre los techos.