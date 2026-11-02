"Vine, abrí el portón, desconecté la alarma y vi una chapa rota. Me imaginé que algo raro había pasado. Me fui hasta el lugar y me encontré con un cuerpo aparentemente sin vida en el piso". Con esas palabras, el propietario de la carpintería describió los primeros instantes de una mañana que terminó convertida en una pesadilla en Santa Fe.
Muerte en la carpintería: "Vi una chapa rota y me imaginé que algo raro había pasado"
El propietario de una carpintería de barrio Guadalupe contó cómo descubrió el cuerpo de un hombre que habría caído desde el techo del establecimiento. El hallazgo se produjo este lunes por la mañana, cuando llegó para comenzar su jornada laboral. Vecinos de la zona aportaron un dato que podría ser importante: durante la noche del sábado habían escuchado movimientos de personas sobre los techos.
El hombre llegó al establecimiento, situado en Javier de la Rosa al 2148, cerca de las 6.45. Apenas advirtió que algo no estaba en orden, avanzó hacia el sector donde había observado los daños. Allí descubrió a un hombre tendido en el suelo.
La reacción fue inmediata. Sin saber si la persona todavía tenía signos vitales, decidió salir del inmueble y comunicarse con el sistema de emergencias 911.
"Me quedé afuera porque, en realidad, no sabía si estaba muerto o qué. Vi una persona en el piso. Así que salí, llamé al 911 de la policía y ellos vinieron y constataron que estaba sin vida", relató.
Poco después arribaron los efectivos policiales y se puso en marcha el procedimiento correspondiente. La primera reconstrucción indica que el hombre habría estado desplazándose por los techos de las propiedades de la zona cuando una chapa cedió bajo su peso. La caída terminó dentro de la carpintería, en un espacio que, según explicó el comerciante, estaba libre de herramientas y otros elementos.
"Estaba en el piso directamente"
El dueño del establecimiento no pudo aportar características físicas precisas de la víctima. Explicó que no llegó a verle el rostro porque, al encontrarse con el cuerpo, retrocedió y salió del lugar.
Los vecinos escucharon movimientos sobre los techos. Uno de los datos que surgió después del hallazgo fue el testimonio de algunos vecinos que se acercaron para conocer qué había ocurrido.
Según contó el propietario, varias personas le comentaron que durante la noche del sábado habían escuchado ruidos y movimientos de gente desplazándose por los techos.
Ese aporte abre un interrogante sobre el momento exacto en que se produjo la caída. Aunque el hallazgo ocurrió el lunes por la mañana, existe la posibilidad de que el episodio haya sucedido durante la madrugada del domingo o incluso antes.
Supuesta persecusión
El comerciante también mencionó comentarios de vecinos acerca de una presencia policial en el sector y de una supuesta persecución a unos jóvenes. Sin embargo, aclaró que se trataba de versiones que no podía confirmar y que desconocía si se habían registrado denuncias por robos en las inmediaciones.
La hipótesis inicial apunta a que el hombre habría estado corriendo por las alturas, posiblemente intentando escapar, cuando pisó mal y cayó a través de la cubierta.
Mientras avanzan las actuaciones para establecer su identidad y reconstruir la secuencia, el episodio volvió a poner en escena la preocupación por la seguridad en el sector de Guadalupe.
No obstante, el propietario hizo una salvedad: aseguró que, a diferencia de otros períodos, últimamente había advertido una mejoría en materia de seguridad. "Años anteriores había sido terrorífico esto. Pero últimamente no. Habíamos mejorado mucho en el tema seguridad acá en el barrio", señaló.
La investigación de la PDI deberá determinar ahora qué hacía el hombre sobre los techos, cuándo ocurrió exactamente la caída y si existió algún episodio previo que explique su presencia en el lugar.