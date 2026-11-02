Un detenido

Investigan un posible plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro

El Gobierno de Santa Fe confirmó que una investigación judicial busca determinar si existió un plan organizado para amenazar al gobernador. La pesquisa se inició a partir de información surgida de un llamado al 911 en la ciudad de Ceres, donde también se investigaba un punto de comercialización de drogas. Hubo un detenido, secuestro de estupefacientes y teléfonos celulares, aunque las autoridades aclararon que todavía no pueden confirmar la existencia de un atentado planificado.