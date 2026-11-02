La posibilidad de que se estuviera gestando una amenaza contra el gobernador Maximiliano Pullaro quedó bajo investigación judicial luego de que las autoridades recibieran información sobre un presunto plan vinculado con un punto de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Ceres.
Investigan un posible plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro
El Gobierno de Santa Fe confirmó que una investigación judicial busca determinar si existió un plan organizado para amenazar al gobernador. La pesquisa se inició a partir de información surgida de un llamado al 911 en la ciudad de Ceres, donde también se investigaba un punto de comercialización de drogas. Hubo un detenido, secuestro de estupefacientes y teléfonos celulares, aunque las autoridades aclararon que todavía no pueden confirmar la existencia de un atentado planificado.
La situación fue abordada este lunes durante una conferencia de prensa en la que participaron la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, y el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli.
Según explicó Coudannes, el primer dato surgió a partir de una comunicación al sistema de emergencias 911 de aquella localidad. El aviso hacía referencia a un lugar donde presuntamente se comercializaban drogas y donde, además, habría surgido información relacionada con posibles amenazas contra el mandatario santafesino.
A partir de esa información, el fiscal regional y otro integrante del Ministerio Público de la Acusación pusieron en marcha una investigación.
Como resultado de las primeras medidas se realizó un allanamiento en una vivienda, donde fue detenida una persona por una causa vinculada con la comercialización de estupefacientes. Durante el procedimiento también se secuestraron drogas, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la pesquisa.
Sin embargo, la funcionaria introdujo una aclaración importante respecto de la hipótesis que involucra al gobernador.
"Nosotros no podemos ratificar ese plan organizado o esa amenaza", sostuvo Coudannes, quien confirmó que la investigación continúa abierta.
La vocera vinculó el episodio con el contexto de la política de seguridad que lleva adelante la administración provincial y sostuvo que la decisión de avanzar contra las organizaciones criminales no será modificada por este tipo de situaciones.
Galfrascoli: "No nos van a amedrentar"
Por su parte, Rolando Galfrascoli fue consultado sobre el significado de estas amenazas en un contexto en el que Pullaro viene impulsando una política de fuerte intervención contra el narcotráfico y las estructuras delictivas en distintos puntos de la provincia.
El funcionario sostuvo que las localidades de Ceres y San Cristóbal, correspondientes a la jurisdicción de la Fiscalía Regional Quinta, vienen siendo objeto de investigaciones y procedimientos sostenidos contra organizaciones criminales.
En ese sentido, señaló que el trabajo se desarrolla de manera coordinada entre los equipos de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación, con allanamientos que continuarán en los próximos días.
Atención especial
Galfrascoli remarcó que la situación del gobernador merece una atención especial por tratarse de la máxima autoridad política de la provincia, pero aclaró que el Estado debe actuar con la misma firmeza frente a cualquier amenaza que tenga como destinatario a un ciudadano.
"Al gobernador, que no es cualquier ciudadano porque es el que tiene la máxima responsabilidad, es el primer servidor público, nosotros tenemos el deber de abordarlo con toda la firmeza", expresó.
El director de Investigación Criminal también relacionó las intimidaciones con la política de persecución penal que impulsa Pullaro contra la violencia, el delito y el crimen organizado.
"Nosotros tenemos a la ciudad de Ceres, a la ciudad de San Cristóbal, a toda la zona territorial de la Fiscalía Regional Quinta muy bien abordada, profundamente abordada con el Ministerio Público de la Acusación", señaló.
Allanamientos
Finalmente, Galfrascoli confirmó que ya se realizaron allanamientos y anticipó que habrá nuevas medidas investigativas.
"No nos van a amedrentar, no nos van a parar", afirmó, al ratificar que el Gobierno mantendrá su política de seguridad.
Por ahora, las autoridades no dieron por acreditada la existencia de un plan concreto para atentar contra Pullaro. La investigación deberá establecer si las amenazas tuvieron un grado de organización, quiénes pudieron estar detrás de ellas y qué relación guardan con las actividades delictivas detectadas en Ceres.
La eventual aparición de nuevos elementos y los resultados de las próximas medidas de la PDI serán determinantes para establecer el verdadero alcance de la amenaza.