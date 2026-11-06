Los dos jóvenes brasileños detenidos en San Miguel de Tucumán por el asesinato de Tamir Nadav, un desarrollador de videojuegos de 46 años, mantenían un vínculo cercano con la víctima e incluso habían vivido con él en su casa de Maringá, en el estado brasileño de Paraná.
Tucumán: detuvieron a dos brasileños acusados por el crimen de un desarrollador de videojuegos
Los jóvenes, de 19 y 20 años, tenían notificaciones rojas de Interpol y fueron localizados en pleno centro de San Miguel. Ahora se tramita su extradición a Brasil.
Se trata de Kauã Kazahaya de Arruda, de 20 años, y Angelina Oliveira da Silva, de 19, quienes tenían pedidos de captura internacional por el crimen y permanecían prófugos desde septiembre.
Según la investigación, ambos habrían aprovechado la convivencia con Nadav para apropiarse de sus recursos económicos. Después de la desaparición del desarrollador, incluso le aseguraron a su exesposa que se había ido de viaje. Sin embargo, distintos movimientos bancarios y las pruebas encontradas en la vivienda comenzaron a ponerlos bajo sospecha.
Las compras que los comprometieron
Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores se encuentran varios documentos personales y tarjetas bancarias a nombre de Angelina Oliveira da Silva, que fueron encontrados en la casa de la víctima.
También se hallaron registros escolares de la joven en los que figuraban la dirección de ese domicilio y el número de teléfono que utilizaba.
Otro dato que surgió durante las averiguaciones fue el presunto uso del dinero de Nadav para realizar compras de elevado valor. Entre las operaciones detectadas aparecen dos relojes de lujo que costaron 9.800 reales y fueron abonados mediante una transferencia desde la cuenta bancaria de la víctima a través de PIX, el sistema de pagos instantáneos utilizado en Brasil.
Cómo fue el asesinato
Tamir Nadav tenía 46 años, era estadounidense y contaba con más de dos décadas de experiencia en la industria de los videojuegos. A lo largo de su carrera había participado en producciones internacionales como Minecraft: Story Mode, The Walking Dead: A New Frontier, Batman: The Telltale Series, Marvel Guardians of the Galaxy y NBA 2K19.
En 2021 se había instalado en Brasil por motivos laborales.
La denuncia por su desaparición fue presentada el 3 de septiembre. Dos semanas después, el 18 de ese mes, encontraron su cuerpo dentro de una habitación cerrada con candado en su vivienda de Maringá.
El desarrollador estaba en avanzado estado de descomposición y tenía las manos, los pies y el rostro atados a una cama.
La fuga de los sospechosos
Después del crimen, los dos jóvenes abandonaron la propiedad y escaparon. La reconstrucción de los investigadores estableció que pasaron por Paraguay antes de ingresar a la Argentina.
A partir de un pedido de cooperación internacional de Interpol, la Policía Federal desplegó tareas de vigilancia en Tucumán y consiguió localizarlos en el centro de San Miguel de Tucumán.
Ambos contaban con notificaciones rojas de Interpol y figuraban en un listado de prófugos de alto interés.
Qué pasará con los detenidos en Argentina
Actualmente, Kauã Kazahaya de Arruda y Angelina Oliveira da Silva permanecen a disposición del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las autoridades trabajan para concretar el proceso de extradición de ambos jóvenes a Brasil, donde deberán responder por su presunta participación en el asesinato de Tamir Nadav.