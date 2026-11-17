Una mujer falleció y su esposo sufrió heridas de gravedad luego de que parte de una estructura de mampostería se desprendiera en una vivienda del barrio porteño de Flores. Ambos quedaron parcialmente atrapados bajo los escombros y debieron ser rescatados por los Bomberos de la Ciudad.
Cayó un alero sobre un matrimonio en Flores: la mujer murió y su esposo está grave
El desprendimiento ocurrió cuando parte de la estructura de una vivienda cedió y cayó sobre la pareja, que quedó parcialmente atrapada bajo los escombros hasta que fue rescatada por los Bomberos de la Ciudad.
El episodio ocurrió en un inmueble ubicado en Granaderos al 400, donde se produjo el derrumbe de un alero. Tras recibir el aviso, los equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para asistir a las víctimas.
El SAME trasladó a las víctimas
Los bomberos lograron rescatar al matrimonio y el personal del SAME dispuso su traslado al Hospital Vélez Sarsfield.
Una vez en el centro de salud, los médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer. En tanto, su esposo sufrió una fractura de cráneo y permanecía internado en observación debido a la gravedad de las lesiones.
Después del incidente, personal de la Guardia de Auxilio intervino en la vivienda y llevó adelante la demolición de la estructura que había cedido, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos.
Interviene la Justicia
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 22, conducida por el fiscal Sttopani, con la Secretaría de la doctora Aragón.
La Justicia interviene para establecer las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento que terminó con la vida de la mujer y dejó a su esposo gravemente herido.