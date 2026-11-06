Un hombre de 57 años murió en Florencio Varela luego de ser aplastado por el balcón de una vivienda que se desplomó mientras caminaba por la vereda. El trágico episodio ocurrió en el barrio La Sirena, sobre la calle Pedro Morán al 65.
Caminaba por la vereda en Florencio Varela y murió aplastado por un balcón
Un vecino de 57 años perdió la vida en el barrio La Sirena. La Justicia investiga las causas del colapso y realiza pericias para determinar qué provocó el desprendimiento de la estructura.
El derrumbe provocó la muerte de la víctima, que era vecino de la zona y transitaba por el lugar cuando cedió la estructura. La Policía intervino tras recibir un aviso a través del sistema de emergencias 911.
Cómo ocurrió el derrumbe
Efectivos de la Comisaría 2ª de Florencio Varela acudieron al domicilio luego de recibir la alerta. Al llegar, constataron que el balcón de la propiedad se había desprendido y había caído sobre un hombre que circulaba por la vereda.
La víctima tenía 57 años y vivía en las inmediaciones. De acuerdo con los datos del episodio, pasaba justo frente a la vivienda cuando se produjo el desplome de la estructura.
Intervención policial
Tras el hecho, las autoridades notificaron a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 de Florencio Varela, que quedó a cargo de las actuaciones para establecer cómo se produjo el derrumbe.
La investigación busca determinar las circunstancias que provocaron que el balcón cediera y cayera sobre la vía pública.
Homicidio culposo
La causa quedó caratulada como homicidio culposo y se ordenaron las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.
Los estudios técnicos serán fundamentales para establecer las condiciones en las que se encontraba la estructura y cuáles fueron los factores que provocaron su caída. Por el momento, las autoridades trabajan para esclarecer las causas del episodio.