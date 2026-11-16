El río Paraná atraviesa en estos días el pico de la actual crecida en la zona de Santa Fe. Con registros que llegaron a 5,80 metros, el escenario que se abre es el de una meseta, con oscilaciones menores, antes de comenzar un descenso que, de no mediar nuevas lluvias, sería muy lento.
El Paraná atraviesa un pico de crecida en Santa Fe y se espera una meseta antes del descenso "muy lento"
El río llegó a los 5,80 metros en el Puerto de Santa Fe y podría permanecer varios días en esos valores. El ingeniero Jorge Collins, del INA, explicó que la evolución dependerá de las lluvias y de los aportes de agua desde aguas arriba. Advirtió que, con el valle de inundación ya ocupado, nuevas precipitaciones podrían generar respuestas más rápidas y otros repuntes.
Así lo explicó el ingeniero Jorge Collins, especialista del Instituto Nacional del Agua (INA) y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (Fich-UNL), quien señaló que el comportamiento actual responde a un equilibrio entre el volumen de agua que ingresa al sistema y el que sale.
“Estamos pasando en este momento por la situación de meseta en el pico de la crecida, o también podríamos decir un 'pico extendido', que es el comportamiento por lo que se viene viendo río arriba”, precisó.
Según el último registro de Prefectura, el Paraná se encontraba en 5,80 metros (a las 18 horas de este lunes), luego de haber marcado 5,77 metros el día anterior. “Hace varios días que estamos entre 5,70 y 5,80 metros. Eso va a generar una situación máxima en este momento”, indicó.
La tendencia, siempre que no se produzcan nuevas precipitaciones que modifiquen el escenario, sería hacia una “recesión muy lenta”, dijo Collins, quien aclaró que no es posible establecer con precisión cuántos días se prolongará el pico. “En otras localidades ubicadas aguas arriba se observan períodos de 3, 4 o 5 días con valores relativamente estables”, indicó, aunque esa referencia no permite anticipar exactamente cuánto durará la meseta en Santa Fe.
Asimismo, estimó que la velocidad del descenso dependerá, entre otros factores, de cuánto volumen de agua continúe ingresando y de las condiciones de bajante en el sistema.
Un gran reservorio de agua
Uno de los factores que explican la persistencia de los niveles es la particular configuración del valle de inundación del Paraná en esta región. Collins señaló que, a partir de San Javier hacia el sur, el río ingresa en un valle muy extendido, que funciona como un gran reservorio natural.
“Nosotros estamos en un lugar donde tenemos un valle de inundación muy amplio; es como si fuese un gran reservorio”, describió.
Ese espacio almacena y regula parte del volumen de agua que circula por el sistema, por lo que el comportamiento del río no depende solamente de lo que ingresa desde aguas arriba, sino también de cómo se produce el drenaje de ese volumen acumulado.
En ese sentido, el especialista explicó que actualmente “está ingresando al sistema una cantidad de agua equivalente a la que sale. Ese equilibrio es el que sostiene los niveles y genera el amesetamiento. Si disminuyen los aportes desde las zonas superiores de la cuenca, el descenso podría hacerse más evidente”.
El agua que hoy transita por la región santafesina responde, principalmente, a las precipitaciones registradas hace casi un mes en Brasil, tanto en las cuencas reguladas como en las no reguladas, en la zona de Iguazú, y a los aportes provenientes de Paraguay.
“Nuestros principales aportes o formadores de las crecidas o caudales acá son la zona de la cuenca de Brasil, a través del Paraná y el Iguazú; y lo que viene de Paraguay, a través del río del mismo nombre”, detalló.
¿Se prevén nuevos picos?
Más allá de la evolución inmediata, la preocupación está puesta en lo que pueda suceder durante los próximos meses. Collins no descartó la posibilidad de nuevas oleadas de crecida, aunque aclaró que no se pueden anticipar sin conocer cómo evolucionarán las precipitaciones en las cuencas que alimentan al Paraná.
“Es probable (que haya nuevos picos), pero no lo podemos asegurar. Esto es una relación de efecto y respuesta: si no tenemos el ingreso de lluvias, no hay respuesta, no hay caudales de salida”, respondió, ante la consulta.
La diferencia con el escenario de meses anteriores es que ahora el valle de inundación ya se encuentra ocupado por el agua. Esa condición modifica la respuesta hidrológica frente a nuevas precipitaciones.
“El valle de inundación ahora está ocupado por el agua. Cualquier efecto de lluvias que se genere va a tener ya un nivel de base y entonces va a sobreelevar en función de la situación hidrológica que está teniendo ese valle, va a ser una respuesta más rápida”, advirtió.
En otras palabras, si vuelven a registrarse lluvias importantes en las cuencas altas, el río podría experimentar nuevos repuntes sobre niveles que ya son elevados. La capacidad del valle para recibir y almacenar más agua también será distinta a la que tenía antes de esta crecida.
El fenómeno de El Niño
A ese panorama se suma el pronóstico climático. El especialista recordó que la región atraviesa el inicio de un período asociado al fenómeno de El Niño, que favorece condiciones para la formación de lluvias y que, según las proyecciones mencionadas, podría extenderse hasta marzo del año próximo.
“El Niño significa condiciones que favorecen la formación de lluvias”, recordó Collins. En ese sentido, indicó que los pronósticos de distintos sistemas meteorológicos, tanto nacionales como internacionales (Estados Unidos), coinciden en anticipar la continuidad de estas condiciones durante los próximos meses, “hasta marzo del año que viene”, dijo.
Por eso, aunque el Paraná transite actualmente el pico de esta crecida y luego se encamine hacia una bajante gradual, el escenario de mediano plazo presenta incertidumbres. La evolución dependerá de las precipitaciones que se produzcan en Brasil, Paraguay y el resto de las cuencas que aportan al río.