Pronóstico del INA

El Paraná atraviesa un pico de crecida en Santa Fe y se espera una meseta antes del descenso "muy lento"

El río llegó a los 5,80 metros en el Puerto de Santa Fe y podría permanecer varios días en esos valores. El ingeniero Jorge Collins, del INA, explicó que la evolución dependerá de las lluvias y de los aportes de agua desde aguas arriba. Advirtió que, con el valle de inundación ya ocupado, nuevas precipitaciones podrían generar respuestas más rápidas y otros repuntes.