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“Todos los días va llegando un poco más de agua”: preocupación en El Chaquito por la crecida del Paraná

Los vecinos del paraje costero advierten que el agua sigue avanzando, temen por sus viviendas y alertan por la aparición de yararás y otros animales peligrosos en la zona.

Los habitantes vigilan la creciente y temen que el río alcance sus viviendas. Crédito: Flavio Raina.Los habitantes vigilan la creciente y temen que el río alcance sus viviendas. Crédito: Flavio Raina.
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La crecida del río Paraná mantiene en alerta a los habitantes de El Chaquito, paraje costero de Monte Vera, cercano a la ciudad de Santa Fe. Con el nivel del río por encima de la marca de evacuación en el puerto santafesino, los vecinos observan cómo el agua gana terreno y advierten sobre las dificultades que podrían enfrentar si continúa subiendo.

A las calles cortadas y los caminos amenazados se suma la aparición de víboras y la preocupación por los animales domésticos. Los testimonios de quienes viven o concurren diariamente al lugar reflejan la incertidumbre ante un escenario que todavía puede agravarse.

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El agua llegó hasta los patios

Romualdo contó a CyD Noticias que la creciente alcanzó el patio de su vivienda en apenas una semana. Aunque registró una pausa en las últimas horas, las posibles lluvias lo mantienen preocupado.

Por el momento, su principal tarea es proteger a los chivos. Durante el día los deja salir y por la noche los guarda para evitar que queden expuestos al agua. “Vigilanteamos porque la gente ahora no se puede descuidar”, explicó sobre los cuidados que deben mantener.

El agua avanza sobre los terrenos y mantiene en alerta a los vecinos. Crédito: Flavio Raina.El agua avanza sobre los terrenos y mantiene en alerta a los vecinos. Crédito: Flavio Raina.

Otra vecina confirmó que el avance continúa y señaló que la situación genera nerviosismo entre los habitantes. “Todos los días está creciendo un poco más”, afirmó.

Calles cortadas y presencia de yararás

En el sector este de El Chaquito hay calles interrumpidas y desvíos por la suba del agua. La situación también despierta preocupación por la aparición de víboras, que representan un peligro para quienes permanecen en la zona.

“Estamos con el miedo de todos los días de qué es lo que va a pasar”, manifestó la vecina, quien reconoció que ya evalúa qué hacer si necesita abandonar su vivienda.

La aparición de yararás suma preocupación entre los pobladores de la zona. Crédito: Flavio Raina.La aparición de yararás suma preocupación entre los pobladores de la zona. Crédito: Flavio Raina.

La incertidumbre también alcanza a quienes tienen animales y podrían verse obligados a trasladarlos. “Tener que trasladarlos, conseguir un lugar seguro. La verdad que bastante angustiante todo lo que está pasando”, expresó.

Sobre los antecedentes de inundaciones, recordó que en 2016 el agua había llegado hasta la casa de una vecina, aunque no mencionó otro episodio de magnitud similar durante el tiempo que lleva en el lugar.

El antecedente de 1997

Víctor, quien hace 30 años conoce la zona, teme que la creciente actual alcance niveles similares o superiores a los registrados en el pasado. Como referencia, recordó la inundación de 1997, cuando el agua permaneció durante siete meses en el bañado y sobre el camino. “Y ahora va a ser igual, si no más”, pronosticó.

Su principal preocupación está puesta en el terraplén, ya que una eventual interrupción dejaría comprometida la circulación. “Porque sino no se va a poder pasar y va a tener que pasar sin canoa acá”, advirtió.

Algunos vecinos debieron resguardar a sus animales ante la suba del agua. Crédito: Flavio Raina.Algunos vecinos debieron resguardar a sus animales ante la suba del agua. Crédito: Flavio Raina.

El vecino también describió el impacto de la creciente sobre su propiedad y la presencia de animales peligrosos. “Víboras yarará que estoy matando casi todos los días. Ayer matamos dos”, contó. Además, recordó que años atrás llegó a encontrar ocho ejemplares dentro de su terreno.

Vecinos atentos a la situación

La posibilidad de que el agua alcance las viviendas ubicadas en terrenos más bajos mantiene en vilo a los pobladores. Víctor señaló que, ante una nueva subida, el agua podría llegar hasta una de las casas cercanas.

“A mí me da un dolor en el alma que no puedo hablar”, sostuvo Victor. Crédito: Flavio Raina.“A mí me da un dolor en el alma que no puedo hablar”, sostuvo Victor. Crédito: Flavio Raina.

Mientras tanto, quienes permanecen en El Chaquito siguen los cambios del río y se preparan ante posibles complicaciones, tanto para trasladarse como para proteger sus pertenencias y animales.

Al ser consultado sobre cómo atraviesan los vecinos este momento, Víctor dejó en una frase el impacto emocional de la situación: “A mí me da un dolor en el alma que no puedo hablar”.

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