El río Paraná continúa en ascenso y este domingo superó el nivel de evacuación en el puerto de Santa Fe. Según el último registro de Prefectura Naval Argentina, tomado a las 18, alcanzó los 5,76 metros, seis centímetros por encima de la marca establecida en 5,70 metros para activar los protocolos correspondientes a las familias que viven en zonas inundables.
El Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y llegó a los 5,76 metros este domingo
El río registró esa altura este domingo a las 18, según Prefectura Naval Argentina. En Alto Verde hay 237 personas alojadas en el centro de asistencia municipal, mientras continúan los operativos preventivos y de acompañamiento a las familias afectadas por la crecida. Hay 31 puntos de bombeo operativos.
Ante este escenario, la Municipalidad de Santa Fe mantiene el operativo de asistencia y prevención en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con el Informe de Crecida Nº 9 del Centro de Operaciones, a las 18 de este domingo había 237 personas, integrantes de 72 familias, alojadas en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde.
Del total de personas asistidas, 146 son mayores de edad y 91 menores. El espacio dispone actualmente de 64 módulos habitacionales "Techo" y otros ocho módulos plegables para el alojamiento de las familias.
La asistencia incluye atención sanitaria, entrega de medicamentos, controles y seguimiento de enfermedades crónicas, además de la continuidad de tratamientos. En el predio funciona una unidad fija de atención y se articula con los centros de salud, el Cobem y el servicio de emergencias 107 para traslados y urgencias. También se realiza el acompañamiento de una persona gestante próxima a dar a luz.
"En materia educativa, se relevó a los chicos en edad escolar y se organiza junto al Ministerio de Educación el traslado para que puedan continuar asistiendo a sus escuelas. También se desarrolla apoyo escolar en el predio. Para este lunes, el Munibus tiene previstos dos recorridos para trasladar a los niños alojados en el Centro de Alto Verde a la escuela", indicó el municipio en el reporte.
Asistencia en Colastiné Sur y otros sectores
La situación también es monitoreada en Colastiné Sur, donde continúa el armado de módulos para el alojamiento preventivo en el Centro de Asistencia Integral Nº 2. Hasta el momento, 7 familias se encuentran alojadas allí. A su vez, se brindó asistencia a unas 15 familias que residen en la zona del club Caza y Pesca.
En paralelo, equipos municipales y del Ejército Argentino realizan tareas de asistencia y distribución de provisiones y materiales mediante embarcaciones para quienes permanecen en sus viviendas. También colaboran con el traslado de personas y pertenencias cuando deciden alojarse temporalmente en casas de familiares.
En Los Alisos continúa el monitoreo de las familias residentes, mientras que en Alto Verde y el paraje La Boca se mantienen las acciones de asistencia y prevención, entre ellas la colocación de bolsas de arena en sectores expuestos al avance del agua.
31 puntos de bombeo operativos
En cuanto al sistema de protección hídrica, los equipos municipales mantienen el monitoreo permanente de las defensas, las estaciones de bombeo y los sectores más expuestos a la crecida.
Desde hace 15 días se trabaja en el cierre de compuertas y la instalación de equipos de bombeo. "Actualmente hay 31 puntos de bombeo operativos. En las últimas horas se realizaron cierres de compuertas en Varadero Sarsotti, El Pozo y Matheu, con custodia policial, y se llevan adelante tareas de mantenimiento de los equipos", informó la Municipalidad. Y añadió que para este lunes está prevista la instalación de nuevos equipos de bombeo en la zona del Puerto.
Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,87 metros en Recreo, según los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas de la provincia.
Recomendaciones
Se solicita circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.