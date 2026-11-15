Estado del río

El Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y llegó a los 5,76 metros este domingo

El río registró esa altura este domingo a las 18, según Prefectura Naval Argentina. En Alto Verde hay 237 personas alojadas en el centro de asistencia municipal, mientras continúan los operativos preventivos y de acompañamiento a las familias afectadas por la crecida. Hay 31 puntos de bombeo operativos.