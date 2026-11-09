Las obras que actualmente lleva adelante el municipio de San Jerónimo Norte no responden exclusivamente a la preocupación por el fenómeno de El Niño, sino que forman parte de un proceso de revisión y mejoramiento de la infraestructura hídrica que comenzó hace tres años, al inicio de la actual gestión.
Invierten más de 230 millones de pesos para mejorar el drenaje urbano y rural de San Jerónimo Norte
El municipio ejecutó trabajos de reconstrucción de desagües, limpieza de conductos, renovación de bocas de tormenta y adecuación de canales urbanos y rurales. Según explicó el secretario de Gobierno, Ignacio Boretto, las intervenciones se realizaron con recursos propios y forman parte de un plan de prevención ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.
Desde entonces, la Municipalidad destinó más de 230 millones de pesos, a valores actuales, para ejecutar diferentes intervenciones en el sistema de desagües pluviales de la ciudad y en sectores rurales.
Los trabajos incluyeron la reconstrucción de conductos deteriorados, la incorporación de cámaras de inspección, la limpieza de tubos obstruidos por sedimentos y raíces, y la construcción de nuevas estructuras para facilitar la circulación del agua.
El secretario de Gobierno, Ignacio Boretto, repasó junto a El Litoral los principales trabajos realizados y explicó que el punto de partida fue una evaluación integral del estado de la infraestructura existente.
"Apenas iniciamos la gestión tuvimos una primera semana de mucha lluvia, en la que debimos activar bombas y otros equipos. A partir de eso hicimos un replanteo para conocer en qué condiciones estaba el sistema de desagües", señaló.
En ese relevamiento inicial también aparecieron reclamos de vecinos por socavones en veredas, particularmente en calle Sarmiento.
La inspección permitió detectar un deterioro importante en un canal interno de aproximadamente 200 metros, ubicado en la zona de 9 de Julio y Sarmiento, donde las paredes de mampostería se encontraban desprendidas y volcadas hacia el interior. "Fue el primer planteo que tuvimos que resolver. Allí hicimos 200 metros de un sistema pluvial nuevo", recordó Boretto.
Reconstrucción de desagües y mejoras en distintos sectores de la ciudad
A partir de esa primera intervención, los trabajos continuaron en otros sectores donde se detectaron problemas de funcionamiento. Uno de los casos más significativos fue el de las calles Mariano Vera y Belgrano, donde el sistema de conductos presentaba un nivel de obstrucción que reducía considerablemente su capacidad de evacuación.
"Nos encontramos con una capacidad operativa de los tubos de apenas un 20%, porque el 80% restante estaba tapado con barro, residuos y raíces", explicó el funcionario.
La falta de cámaras de inspección también dificultaba las tareas de mantenimiento, ya que no existían puntos de acceso para revisar el interior de las cañerías. Por ese motivo, el municipio comenzó a construir nuevas cámaras, ubicadas aproximadamente cada 10 o 15 metros, con el objetivo de facilitar las inspecciones y permitir futuras tareas de limpieza.
En paralelo, se reconstruyeron bocas de tormenta deterioradas y se renovaron distintas estructuras. Boretto destacó que se utilizaron tapas metálicas en reemplazo de las tradicionales de hormigón, lo que facilita las tareas de apertura y mantenimiento.
Una de las particularidades del programa fue el desarrollo de herramientas propias para mejorar la limpieza de los conductos. Con la experiencia de los trabajadores municipales, se diseñó un dispositivo metálico adaptado al diámetro de los tubos, equipado con bordes que permiten remover las raíces que crecen en su interior.
"Es un sistema construido municipalmente, con ideas municipales. Hay que destacar la experiencia de los empleados, que continuamente están innovando. El dispositivo se tira con un cable de acero entre cámara y cámara y nos permite trabajar en tramos cortos, cortar las raíces y evitar que los conductos vuelvan a taparse", detalló.
Las intervenciones también alcanzaron las calles Mariano Vera y Coronel Denis, Ricardo Foster y Eduardo Tesaire, donde se realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento de aproximadamente 300 metros de conductos y cámaras. Estos desagües forman parte de un recorrido que conduce el agua hacia los canales que desembocan en el sistema de drenaje vinculado al Comité de Cuenca, ubicado al este de la ciudad.
En el sector rural de calle Guillermo Tell también se ejecutaron modificaciones en el sistema de alcantarillas. Allí se corrigieron recorridos de tubos que presentaban discontinuidades y provocaban dificultades en el escurrimiento, además de generar problemas en los ingresos a establecimientos y domicilios.
Otros trabajos se concretaron en la intersección de 15 de Agosto y Guillermo Tell, en inmediaciones del museo, donde se reemplazaron estructuras precarias y conductos de escaso diámetro por una nueva boca de tormenta, con mayor capacidad de captación de agua y tubos de 80 centímetros.
Canales rurales: obras pendientes y gestiones ante la Provincia
Otro de los frentes de trabajo estuvo relacionado con la adecuación de canales y estructuras de drenaje en el sector rural. En Guillermo Tell y Padre Enrique Niemann se construyó un canal de mampostería para mejorar la pendiente y evitar que el agua encuentre obstáculos en las esquinas.
También se intervino en Padre Enrique Niemann y Coronel Denis, donde se construyó un puente para resolver problemas derivados de un doble entubado, con tubos rotos y desniveles que dificultaban el escurrimiento.
En esta última obra, Boretto destacó la participación de los trabajadores municipales en la construcción y el montaje de las estructuras.
"Las tapas tienen 20 centímetros de espesor y fueron realizadas por los empleados municipales. Las vigas también. Si bien una parte de la obra fue tercerizada, la construcción y el montaje estuvieron a cargo del personal municipal", precisó.
No obstante, el avance de algunas intervenciones rurales encontró dificultades administrativas. Según explicó el funcionario, una denuncia presentada por un vecino ante el Gobierno provincial, provocó la paralización parcial de una de las obras.
En ese contexto, el municipio viene solicitando autorización provincial para avanzar con la limpieza y el mantenimiento de los canales que reciben los excedentes hídricos de la ciudad.
Boretto indicó que se trata de cuatro canales, de aproximadamente 2,5 kilómetros cada uno, construidos durante una situación de emergencia hídrica alrededor de 2008 y que desde entonces cumplen una función importante para evacuar el agua de San Jerónimo Norte.
"Nosotros no estamos solicitando que la Provincia limpie los canales, que nos dé dinero o que nos preste maquinaria. Lo que queremos es poder mantenerlos nosotros y tener todo acondicionado ante cualquier situación que tengamos que enfrentar", sostuvo.
El funcionario explicó que también se presentó un pedido de oficialización de esos canales, trámite que permitiría al municipio contar con un marco administrativo para realizar las tareas de mantenimiento sin inconvenientes.
Además, mencionó que los relevamientos técnicos realizados por profesionales detectaron problemas de nivelación en algunos sectores, especialmente en el camino de calle Guillermo Tell, que afectan la salida del agua.
"Es necesario tener todo en un mismo nivel. San Jerónimo Norte es una ciudad prácticamente plana, con muy poca pendiente, y eso hace que cualquier desnivel en los canales o conductos perjudique el escurrimiento. Es una picardía que no podamos avanzar con trabajos de mantenimiento que queremos hacer con nuestros propios recursos", remarcó.
Protección Civil y comunicación con los vecinos
El programa de obras hídricas se complementa con una estrategia de organización y prevención que involucra a distintas instituciones de la ciudad. Boretto comentó que las intervenciones y los protocolos de actuación fueron presentados ante la Junta de Protección Civil, donde participan diferentes entidades locales.
En ese ámbito se conformó un grupo de comunicación y se establecieron criterios de trabajo para actuar ante situaciones climáticas adversas. La intención es que las instituciones compartan información y coordinen respuestas frente a eventuales emergencias.
Además, el municipio comenzó a implementar una nueva herramienta de comunicación directa con los vecinos a través de WhatsApp. El canal, que se encuentra en etapa de pruebas, permitirá difundir pronósticos, alertas meteorológicas y avisos vinculados con trabajos, cortes de calles y otras situaciones que requieran información inmediata.
"Queremos que el vecino tenga un contacto más directo con el municipio y pueda recibir información en el momento. Si tenemos un bacheo en calle Mariano Vera o un corte parcial, la idea es comunicarlo para que la gente sepa cómo circular", explicó.
Finalmente, el secretario de Gobierno remarcó que la Protección Civil no debe limitarse exclusivamente a la respuesta ante inundaciones o fenómenos meteorológicos, sino que debe abarcar distintas situaciones que puedan afectar a la comunidad.
Con más de 230 millones de pesos invertidos desde 2024, el municipio busca fortalecer una infraestructura de desagües que, en buena parte, presentaba problemas de mantenimiento y capacidad.