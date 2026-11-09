A lo largo de los últimos tres años

Invierten más de 230 millones de pesos para mejorar el drenaje urbano y rural de San Jerónimo Norte

El municipio ejecutó trabajos de reconstrucción de desagües, limpieza de conductos, renovación de bocas de tormenta y adecuación de canales urbanos y rurales. Según explicó el secretario de Gobierno, Ignacio Boretto, las intervenciones se realizaron con recursos propios y forman parte de un plan de prevención ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.