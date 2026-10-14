De octubre a diciembre

Tres encuentros para hablar de salud, prevención y hábitos saludables en San Jerónimo Norte

El Club de Leones San Jerónimo Norte llevará adelante un ciclo de tres charlas gratuitas a cargo del médico endocrinólogo Mario Rappaport. Los encuentros abordarán distintas problemáticas vinculadas con la salud, con eje en la prevención, la detección temprana y la consulta médica oportuna.