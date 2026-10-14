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De octubre a diciembre

Tres encuentros para hablar de salud, prevención y hábitos saludables en San Jerónimo Norte

El Club de Leones San Jerónimo Norte llevará adelante un ciclo de tres charlas gratuitas a cargo del médico endocrinólogo Mario Rappaport. Los encuentros abordarán distintas problemáticas vinculadas con la salud, con eje en la prevención, la detección temprana y la consulta médica oportuna.

La propuesta busca acercar información médica clara a la comunidad y fomentar la consulta profesional ante la aparición de determinadas señales o factores de riesgo. La propuesta busca acercar información médica clara a la comunidad y fomentar la consulta profesional ante la aparición de determinadas señales o factores de riesgo.
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Con el objetivo de generar espacios de información y concientización, el Club de Leones San Jerónimo Norte organizó un ciclo de tres charlas sobre salud que estará a cargo del Dr. Mario Rappaport, médico endocrinólogo.

Campaña de concientización destinada a sensibilizar sobre la importancia de prevenir, detectar y tratarla cuanto antes.La propuesta busca acercar información médica clara a la comunidad y fomentar la consulta profesional ante la aparición de determinadas señales o factores de riesgo.

Las jornadas serán libres y gratuitas y se desarrollarán de 9 a 12, con contenidos destinados a brindar herramientas para reconocer síntomas de alarma, despejar dudas sobre diferentes tratamientos y promover hábitos saludables.

La propuesta busca acercar información médica clara a la comunidad y fomentar la consulta profesional ante la aparición de determinadas señales o factores de riesgo.

Tiroides: el primer encuentro

La primera jornada será el sábado 17 de octubre y tendrá como tema central “Las tiroides en foco: el acelerador y el freno del cuerpo”.

Durante el encuentro se explicará qué es la tiroides y cuál es su función, además de abordar los principales síntomas y el manejo adecuado del hipotiroidismo y el hipertiroidismo.

La propuesta busca acercar información médica clara a la comunidad y fomentar la consulta profesional ante la aparición de determinadas señales o factores de riesgo.La propuesta busca acercar información médica clara a la comunidad y fomentar la consulta profesional ante la aparición de determinadas señales o factores de riesgo.

También se tratará una situación frecuente en las consultas médicas: la aparición de nódulos tiroideos, con información sobre cómo actuar ante su presencia y cuándo resulta necesaria una evaluación profesional.

Sobrepeso y obesidad: más allá de la balanza

El segundo encuentro está previsto para el sábado 21 de noviembre, bajo el título “Más allá de la balanza: comprendiendo el sobrepeso y la obesidad”.

La charla planteará una mirada integral sobre la obesidad como enfermedad médica y permitirá abordar algunas de las creencias y prácticas frecuentes vinculadas con la búsqueda de descenso de peso.

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Entre los temas previstos se encuentran las denominadas “dietas mágicas”, el efecto rebote y la importancia de realizar un abordaje adecuado, evitando soluciones rápidas que no contemplen las características particulares de cada persona.

Diabetes y cuidado cotidiano

El ciclo concluirá el sábado 5 de diciembre con la charla “Diabetes: dulce conectividad y cuidado cotidiano”.

En esta oportunidad se abordarán aspectos relacionados con el diagnóstico de la diabetes tipo 1 y tipo 2, el reconocimiento de síntomas y señales de alarma y las principales pautas para el cuidado cotidiano.

Además, Rappaport explicará cuestiones vinculadas con el uso de la insulina y buscará despejar algunos de los mitos que existen alrededor de este tratamiento. También se brindarán recomendaciones para prevenir complicaciones asociadas a la enfermedad, entre ellas el denominado pie diabético.

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Desde el Club de Leones San Jerónimo Norte destacaron la importancia de generar espacios comunitarios destinados a la información, prevención y concientización, entendiendo que el acceso a conocimientos confiables puede contribuir a una mejor atención y al cuidado de la salud.

Las tres jornadas serán de acceso libre y gratuito y estarán abiertas a toda la comunidad.

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