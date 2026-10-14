El Centro de Salud de Colonia Francesa y la Escuela N° 444 “Hipólito Bouchard” llevaron adelante una jornada de salud escolar en el marco de la campaña “Vax Team”, con el objetivo de promover la vacunación infantil, controlar los esquemas de inmunización y reforzar la prevención de enfermedades.
La campaña "Vax Team" llegó a la Escuela N° 444 de Colonia Francesa
El Centro de Salud de Colonia Francesa y la Escuela N° 444 “Hipólito Bouchard” organizaron una actividad para controlar los carnets de vacunación de los alumnos y promover la prevención de enfermedades mediante la campaña “Vax Team”.
Durante la actividad, los profesionales del centro de salud revisaron los carnets de vacunación de los alumnos para verificar que tuvieran las dosis correspondientes a su edad e identificar posibles esquemas incompletos.
La iniciativa permitió acercar los servicios de salud al ámbito educativo y destacar la importancia de mantener actualizadas las vacunas contempladas en el calendario, una medida fundamental para prevenir enfermedades y proteger a la población infantil.
Una propuesta didáctica para los chicos
Como parte de la campaña “Vax Team”, se entregaron álbumes y figuritas oficiales para abordar la temática de la vacunación de una manera lúdica y participativa.
La propuesta buscó despertar el interés de los niños y facilitar el acercamiento a los contenidos vinculados con el cuidado de la salud, mediante recursos pensados para acompañar el aprendizaje desde la infancia.
El trabajo conjunto entre salud y educación
La jornada también puso de relieve la importancia de la articulación entre las instituciones educativas y los equipos sanitarios para promover hábitos saludables y fortalecer las acciones de prevención en la comunidad.
Desde la organización destacaron el compromiso de las familias, la participación de los alumnos y la labor del personal docente y de salud, cuyo trabajo conjunto permitió desarrollar la iniciativa.