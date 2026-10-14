Salud

La campaña "Vax Team" llegó a la Escuela N° 444 de Colonia Francesa

El Centro de Salud de Colonia Francesa y la Escuela N° 444 “Hipólito Bouchard” organizaron una actividad para controlar los carnets de vacunación de los alumnos y promover la prevención de enfermedades mediante la campaña “Vax Team”.