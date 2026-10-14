La localidad del departamento San Javier celebró el aniversario de su fundación, ocurrida el 11 de octubre de 1870, con un acto protocolar que reunió a autoridades comunales y representantes de instituciones. La ceremonia estuvo dedicada a recordar la gesta colonizadora y el legado de quienes contribuyeron al desarrollo de la comunidad.
Alejandra celebró sus 156 años con un homenaje a sus pioneros
La comunidad recordó el 156° aniversario de su fundación con un acto protocolar encabezado por el presidente comunal, Alejandro Moore, y la participación de autoridades e instituciones locales.
Un acto para recordar la historia local
Alejandra conmemoró este domingo 11 de octubre el 156° aniversario de su fundación con una ceremonia protocolar en homenaje a sus orígenes y a los protagonistas de su historia.
La fecha permitió poner en valor la memoria de los pioneros y el proceso de colonización que dio origen a la localidad.
El acto fue presidido por el presidente comunal, Alejandro Moore, y contó con la participación de integrantes de la Comisión Comunal y representantes de instituciones invitadas.
Presencia de autoridades policiales
En representación de la Unidad Regional XIV de Policía participaron el subjefe, director de Policía licenciado José Luis López, y el jefe de la Comisaría Tercera, subcomisario Marcelo Ibarra, quien asistió en representación del jefe de la Unidad Regional, director de Policía licenciado Jorge Ferreyra.
La presencia de las autoridades y de los representantes institucionales acompañó la conmemoración de una fecha significativa para la comunidad alejandrina.
156 años de identidad y memoria
A 156 años de su fundación, Alejandra volvió a rendir homenaje a sus raíces y a las generaciones que contribuyeron a construir su identidad.
El aniversario constituyó una oportunidad para recuperar la historia local y reconocer el legado de quienes impulsaron el crecimiento de la localidad desde sus primeros años.