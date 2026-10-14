En menos de cinco minutos, repasá el clima, los inconvenientes de tránsito, los cortes de luz y los servicios que conviene consultar antes de salir de casa. Esta guía reúne la información disponible para ayudarte a elegir el recorrido, calcular los tiempos de viaje y evitar contratiempos durante el día.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 14 de octubre
Este miércoles 14 de octubre hay interrupciones programadas de energía en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo, un choque en cadena sobre la Ruta Nacional 168 y modificaciones en los accesos al Puente Carretero. El pronóstico anticipa una máxima de 21°C, aunque el monitoreo municipal registró lluvias durante la mañana.
Clima en Santa Fe: qué llevar y cómo seguirá el día
La ciudad comenzó el miércoles con 13,5°C, cielo algo nublado y una humedad del 96%, según el registro meteorológico de las 7. El viento soplaba del sur a 6 km/h, la presión atmosférica era de 1016,1 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima de 21°C. Durante la mañana se esperaba cielo nublado y por la tarde y la noche, mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%.
Sin embargo, hay un dato importante para quienes deban circular: el monitoreo de la Municipalidad de Santa Fe registró lluvias durante la mañana, con acumulados de 13,25 milímetros en la estación DOAE (COBEM), 15,25 milímetros en el centro y 2 milímetros en el CIC de Facundo Zuviría, según el reporte de las 8.30. Por eso, aunque la probabilidad de lluvia del pronóstico sea baja, conviene prestar atención a las condiciones de las calles y reducir la velocidad si el pavimento está húmedo.
¿Conviene salir con abrigo? Sí, especialmente durante las primeras horas. Una campera liviana puede ser suficiente para la mañana, mientras que al mediodía las temperaturas serán más agradables.
Para el pronóstico extendido, el SMN anticipa máximas de 20°C para el jueves, 19°C para el viernes y 18°C para el sábado. El fin de semana comenzará con una mínima de 12°C.
Tránsito en Santa Fe: el choque en la Ruta 168 y los desvíos
Uno de los principales inconvenientes de esta mañana se registró sobre la Ruta Nacional 168, en la mano hacia Santa Fe, a la altura de barrio El Pozo. Según el reporte publicado por El Litoral a las 7.20, hubo un choque en cadena y la circulación quedó reducida a media calzada.
Si tenés que ingresar a la ciudad desde la costa o circular por ese corredor, disminuí la velocidad al aproximarte al sector y contemplá posibles demoras. La situación puede cambiar a medida que avance la mañana.
También se informó que el semáforo de Peñaloza y Castelli no funcionaba y que no se podía circular por Castelli. Si transitás por esa zona, buscá un recorrido alternativo y extremá las precauciones en las intersecciones.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Las obras del nuevo puente y sus accesos mantienen modificaciones en la circulación entre ambas ciudades.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre. En la cabecera santafesina, quienes circulan hacia Santa Fe utilizan la traza norte recientemente construida.
Además, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial. Si tu destino lo permite, evaluá utilizar la autopista Rosario-Santa Fe como alternativa.
Rutas y autopistas de la región
RN A012: continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Hay desvíos en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25.
RN 174, puente Rosario-Victoria: los trabajos en el kilómetro 59,2 mantienen la circulación alternada durante las 24 horas. Pueden producirse demoras.
Accesos a Timbúes y Puerto General San Martín: la colectora permanece interrumpida de 8 a 17.30 desde este miércoles hasta el viernes 16 inclusive. Las alternativas son el acceso norte de San Lorenzo y, para llegar a Timbúes, Villa La Ribera.
Autopista Santa Fe-Rosario: se informó un camión con desperfectos mecánicos, debidamente señalizado, sobre el puente intercambiador del acceso a Puerto General San Martín, a la altura del kilómetro 19.
El informe provincial indicó que, en general, las rutas presentaban tránsito fluido y buena visibilidad. No obstante, los incidentes y las obras puntuales requieren atención.
Cortes de luz: qué zonas deben tener en cuenta la interrupción
La información publicada por El Litoral indica que la Empresa Provincial de Energía (EPE) programó tareas de mantenimiento y mejoras para este miércoles en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo.
En la capital provincial, los cortes informados son los siguientes:
De 8 a 12: Menchaca, Hermanos Figueroa, Storni y Neuquén.
De 8.30 a 12.30: avenida Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti.
De 8.30 a 12.30: avenida Peñaloza, Estrada, J. de la Rosa y Alberti.
De 9 a 12: bulevar Gálvez, Alem, Dorrego y Laprida.
En Sauce Viejo, el corte anunciado es de 9 a 13 en el sector delimitado por la Ruta Nacional 11, Entre Ríos, calle 16 y Panamá.
Antes de salir: checklist para organizar el miércoles
✅ Clima: llevá una campera liviana y tené presente que se registraron lluvias durante la mañana.
✅ Tránsito: consultá si continúa la reducción de calzada en la RN 168 por el choque en cadena.
✅ Puente Carretero: recordá los desvíos por Maciá, Colón y Mitre en Santo Tomé.
✅ Cortes de luz: verificá si tu zona está incluida en los trabajos anunciados y confirmá el cronograma con la EPE.
✅ Agua: revisá los canales de ASSA si necesitás confirmar el estado del servicio.
✅ ANSES y PAMI: comprobá turnos, documentación y fechas antes de trasladarte.
✅ Qué llevar: documento, tarjeta SUBE y la documentación necesaria para el trámite que vayas a realizar.
✅ Qué evitar: circular a velocidad elevada en sectores con calzada húmeda, acercarte sin precaución a cruces con semáforos fuera de servicio o ingresar a tramos cortados.
✅ Recomendación del día: antes de salir, volvé a consultar el estado del tránsito y los servicios. Los incidentes viales y los trabajos programados pueden modificarse durante la mañana.