En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 14 de octubre

Este miércoles 14 de octubre hay interrupciones programadas de energía en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo, un choque en cadena sobre la Ruta Nacional 168 y modificaciones en los accesos al Puente Carretero. El pronóstico anticipa una máxima de 21°C, aunque el monitoreo municipal registró lluvias durante la mañana.