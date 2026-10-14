El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Permanece cortada para todo tipo de vehículos la circulación entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial. Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.