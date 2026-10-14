Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Acceso cerrado
En Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 22, altura de Aldao - Sentido a Santa Fe. Salida de AP01 desde Rosario a colectora hacia Timbúes y Puerto San Martín cerrado por obras.
Circular con precaución
En Peñaloza y Castelli no anda el semáforo y no se puede circular por Castelli.
Media calzada
Choque en cadena en Ruta Nacional 168 mano hacia Santa Fe a la altura de barrio El Pozo
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe.
Continúan los cambios en la circulación por las obras del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está habilitado un desvío hacia la traza norte recientemente construida para quienes circulan en dirección a Santa Fe. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012.
Permanece cortada para todo tipo de vehículos la circulación entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial. Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.
RN 174, puente Rosario-Victoria
Continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización.
Accesos a Timbúes y Puerto General San Martín
Desde este miércoles y hasta el viernes 16 de octubre inclusive, la circulación por la colectora permanecerá interrumpida de 8 a 17.30 por trabajos de reparación. El corte abarca desde el inicio de avenida J. A. González hasta la conexión con Puerto General San Martín, incluido el ingreso desde la autopista.
Como alternativas, se recomienda utilizar el acceso norte de San Lorenzo para llegar a Timbúes y Puerto General San Martín. Para ingresar a Timbúes también se puede circular por Villa La Ribera. Después de las 17.30, el tránsito volverá a habilitarse.