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En Vivo Miércoles 14 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:26 / Mié. 14.10.2026

Acceso cerrado

En Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 22, altura de Aldao - Sentido a Santa Fe. Salida de AP01 desde Rosario a colectora hacia Timbúes y Puerto San Martín cerrado por obras.

07:20 / Mié. 14.10.2026

Circular con precaución

En Peñaloza y Castelli no anda el semáforo y no se puede circular por Castelli.

07:20 / Mié. 14.10.2026

Media calzada

Choque en cadena en Ruta Nacional 168 mano hacia Santa Fe a la altura de barrio El Pozo

07:13 / Mié. 14.10.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe.

Continúan los cambios en la circulación por las obras del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina está habilitado un desvío hacia la traza norte recientemente construida para quienes circulan en dirección a Santa Fe. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

07:12 / Mié. 14.10.2026

RN A012.

Permanece cortada para todo tipo de vehículos la circulación entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial. Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.

07:12 / Mié. 14.10.2026

RN 174, puente Rosario-Victoria

Continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización.

06:40 / Mié. 14.10.2026

Accesos a Timbúes y Puerto General San Martín

Desde este miércoles y hasta el viernes 16 de octubre inclusive, la circulación por la colectora permanecerá interrumpida de 8 a 17.30 por trabajos de reparación. El corte abarca desde el inicio de avenida J. A. González hasta la conexión con Puerto General San Martín, incluido el ingreso desde la autopista.

Como alternativas, se recomienda utilizar el acceso norte de San Lorenzo para llegar a Timbúes y Puerto General San Martín. Para ingresar a Timbúes también se puede circular por Villa La Ribera. Después de las 17.30, el tránsito volverá a habilitarse.

06:39 / Mié. 14.10.2026

Balizamiento

En Autopista Santa - Rosario en el KM 19. altura de Puerto General San Martín. Se señaliza camión con desperfecto mecánico sobre puente intercambiador del acceso

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