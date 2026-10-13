El Concejo Municipal de Santa Fe cerró una semana de actividades centradas en la educación. Más de 1700 estudiantes de 54 escuelas públicas y privadas participaron del Concejo Joven, mientras que el primer Congreso Educativo reunió a más de 450 docentes. Sergio Basile, presidente del cuerpo, destacó el alcance de ambas propuestas.
Santa Fe: más de 1.700 estudiantes y 450 docentes participaron de jornadas educativas
Sergio Basile destacó el alcance de las iniciativas, que incluyeron proyectos legislativos estudiantiles y un espacio de intercambio para visibilizar experiencias pedagógicas y fortalecer la educación pública.
El programa convocó a estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la secundaria, quienes participaron de instancias de formación legislativa, elaboraron proyectos y debatieron sobre distintas problemáticas de la ciudad.
Según explicó Basile, la iniciativa permitió que los jóvenes se involucraran en el funcionamiento institucional y acercaran sus propias perspectivas sobre Santa Fe. En total, se presentaron más de 70 propuestas. También indicó que los proyectos ingresan por mesa de entrada para ser evaluados y avanzar, eventualmente, hacia su implementación.
Entre los temas abordados estuvieron la movilidad urbana sustentable, el uso de bicicletas, las vías y ciclovías, la política ambiental y la gestión de residuos. También se debatieron cuestiones relacionadas con la nocturnidad y la salud mental.
Basile destacó la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresarse, sentirse escuchados y participar de las decisiones que afectan a la ciudad. Además, valoró el intercambio intergeneracional con integrantes del Concejo Mayor, compuesto por personas mayores de 65 años.
“En esta oportunidad del Concejo Joven abrimos las puertas a 54 escuelas públicas y privadas que nos permitieron pensar de distintas maneras en la ciudad y con la perspectiva joven que siempre muestra un plus”, expresó el edil.
La propuesta también incorporó a jóvenes en situación de vulnerabilidad y a personas con discapacidad de nueve instituciones. El objetivo fue ampliar la participación y promover la integración a través del intercambio de experiencias.
Más de 450 docentes
La agenda continuó el sábado con el primer encuentro organizado por la Presidencia del Concejo Municipal para docentes. La jornada buscó visibilizar experiencias pedagógicas y compartir proyectos desarrollados en las aulas.
De acuerdo con Basile, se inscribieron más de 600 educadores y participaron más de 450, pese a que la convocatoria se realizó durante un fin de semana largo. Durante el encuentro, los expositores presentaron propuestas de distintas áreas.
Las experiencias incluyeron iniciativas vinculadas con la música, el fútbol y el uso de la tecnología como herramienta de transformación educativa. El intercambio permitió que otros docentes conocieran proyectos y encontraran ideas para mejorar sus propias prácticas.
Basile valoró especialmente la posibilidad de mostrar el trabajo cotidiano de los educadores. Según relató, varios participantes destacaron la importancia de contar con un espacio para compartir sus experiencias y recibir el reconocimiento de la comunidad. “Qué bueno que nos dan la visibilidad, que podemos mostrar lo que hacemos”, recordó que le manifestaron algunos docentes durante la jornada.
El presidente del Concejo sostuvo que el encuentro permitió reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en las aulas y generar nuevas oportunidades de intercambio. “Logramos un gran objetivo que era, por supuesto, estar al lado de ellos, pero demostrar que hay mucho esfuerzo y mucho compromiso para la educación pública”, afirmó.
Una segunda edición
Tras el resultado del primer encuentro, Basile anticipó la intención de organizar una nueva edición del Congreso Educativo. El objetivo será ampliar la participación y profundizar el intercambio de experiencias entre docentes.
El dirigente señaló que el Concejo puede contribuir al sistema educativo mediante la articulación institucional y el acompañamiento de proyectos. Aunque reconoció que no tiene incidencia directa en todos los aspectos de la educación, destacó su capacidad para impulsar propuestas.
“Desde la idea de la Presidencia del Consejo no somos fundacionales, pero sí dejamos capacidad instalada”, afirmó Basile, al referirse a la importancia de consolidar experiencias y procesos que puedan continuar más allá de una gestión.
Sobre la continuidad de la iniciativa, se mostró confiado en que una nueva convocatoria permitirá profundizar los resultados alcanzados. “El segundo congreso seguramente va a ser superador, estoy seguro, porque lo vamos a trabajar de esa manera”, aseguró.
El desafío hacia 2027
El balance de las actividades también se vincula con la mirada de Basile sobre el futuro de Santa Fe y el rol del Concejo Municipal. El dirigente destacó la importancia de sostener espacios de participación y diálogo que permitan transformar las ideas de estudiantes y docentes en iniciativas concretas.
De cara a 2027, señaló que busca continuar ese trabajo desde la Presidencia del Concejo, con el desafío de articular las distintas fuerzas políticas y promover proyectos para la ciudad.
A su vez, como presidente departamental de la Unión Cívica Radical, planteó la necesidad de confluir con otros espacios para fortalecer al partido y contar con dirigentes preparados para competir en las distintas categorías electorales.
Al referirse a su proyección política, Basile puso el foco en la construcción colectiva y en la importancia de sostener equipos con objetivos compartidos. “Mi convicción de seguir siendo importante en la medida que siempre haya un colectivo, que haya proyectos, que haya equipo de trabajo que empujen, que alienten a seguir haciendo los cambios en la ciudad de Santa Fe”, expresó.