El Concejo Joven de Santa Fe transita las jornadas de presentación y debate de los proyectos elaborados por estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad.
Concejo Joven en Santa Fe: 1.700 alumnos presentaron 69 proyectos sobre empleo, seguridad y ambiente
Con debates en el recinto, estudiantes secundarios expusieron iniciativas sobre empleo, ambiente y movilidad urbana para transformar la realidad de los barrios.
En la edición 2026 participan 29 instituciones educativas, con un total de 69 iniciativas sobre temas como movilidad urbana, nocturnidad, seguridad, ambiente, sustentabilidad y formación laboral. Según explicó el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, más de 1.700 alumnos estuvieron involucrados en las distintas instancias de trabajo.
La propuesta busca acercar a los jóvenes al funcionamiento del órgano legislativo local y darles herramientas para identificar necesidades de su entorno, elaborar iniciativas y defenderlas ante sus compañeros. El proceso incluyó meses de preparación, intercambios en las escuelas y el acompañamiento de docentes y concejales.
Uno de los proyectos presentados aborda una preocupación concreta de los estudiantes: las dificultades que encuentran los adolescentes para acceder a un empleo en condiciones adecuadas.
La iniciativa, denominada Crea, propone reunir en un mismo espacio la información sobre programas y herramientas de promoción del empleo joven para que resulte más sencillo conocer las alternativas disponibles.
Los temas que preocupan a los estudiantes de Santa Fe
Durante las jornadas, los alumnos expusieron propuestas relacionadas con distintas situaciones de la vida cotidiana. Entre las temáticas que se repiten aparecen la movilidad urbana, el uso de la bicicleta, la seguridad en los entornos escolares, la nocturnidad y la gestión de los residuos.
Basile señaló que las inquietudes de los jóvenes no se limitan a los espacios de recreación, sino que también incluyen las condiciones en las que se desplazan por la ciudad y conviven en sus barrios.
“Los chicos viven en la ciudad que estamos todos involucrados y obviamente que lo ven desde esa perspectiva”, explicó el presidente del Concejo. En relación con la nocturnidad, sostuvo que las propuestas también contemplan la necesidad de generar entornos seguros y mejorar la convivencia.
La movilidad urbana es otro de los ejes que despertó interés entre los participantes. Según detalló Basile, varios proyectos están vinculados con el uso de la bicicleta y con la manera en que los vecinos se trasladan por la ciudad.
También hubo iniciativas relacionadas con el ambiente, la basura y el compromiso ciudadano. Son cuestiones que, de acuerdo con el titular del cuerpo legislativo, forman parte de los temas que se abordan en el Concejo Municipal y que los estudiantes analizaron desde su propia experiencia.
El trabajo previo tuvo un papel central en la elaboración de las propuestas. Los alumnos debieron reconocer problemas, intercambiar ideas y formular iniciativas que pudieran ser presentadas y debatidas en el recinto.
Basile destacó el compromiso de los docentes que acompañaron el proceso y remarcó que el objetivo fue llegar a las jornadas con proyectos suficientemente desarrollados para que los estudiantes pudieran fundamentarlos ante sus pares.
La instancia de exposición constituye una parte importante de la experiencia, porque permite que los jóvenes no solo presenten una idea, sino que también expliquen por qué consideran necesario llevarla adelante y qué situación buscan modificar.
Además, el programa propone que las iniciativas no queden únicamente en una actividad escolar. Según explicó Basile, el Concejo Municipal puede tomar los proyectos presentados por los estudiantes y darles continuidad como iniciativas del cuerpo legislativo, para que puedan llegar al Ejecutivo municipal.
De esta manera, el programa conecta el trabajo educativo con los mecanismos de participación ciudadana y permite que los alumnos conozcan cómo se construyen las propuestas dentro de una institución pública.
Empleo adolescente
Entre las propuestas de esta edición se encuentra Crea, una iniciativa elaborada por estudiantes de la escuela San Eugenio de Mazenod para facilitar el acceso de los adolescentes al empleo.
Federico Céspedes, uno de los alumnos que participó en su elaboración, explicó que el proyecto surgió de la preocupación por las dificultades que enfrentan los jóvenes que quieren comenzar a trabajar.
“Los jóvenes buscan trabajar, pero no se les da esa posibilidad”, planteó. También advirtió sobre situaciones en las que, según describió, algunos adolescentes terminan aceptando empleos informales, con salarios bajos o en condiciones inadecuadas.
Frente a ese escenario, el grupo decidió elaborar una propuesta orientada a reducir esas dificultades y mejorar el acceso a la información sobre las alternativas laborales disponibles.
Céspedes contó que el proyecto fue construido con la participación de sus compañeros y docentes. Según relató, el intercambio de ideas permitió revisar y modificar distintos aspectos de la iniciativa durante el proceso de elaboración.
El estudiante destacó que el trabajo involucró a todo el curso y que esa participación colectiva fue importante para llegar a una propuesta que ahora debían defender durante la jornada del Concejo Joven.
Tobías Leiva, otro de los integrantes del grupo, explicó cómo funcionaría la herramienta que proponen. Según señaló, ya existen instancias de promoción del empleo joven, pero consideraron que la información no tiene suficiente difusión y que puede resultar difícil encontrarla porque está distribuida en distintos lugares.
Por eso, la propuesta consiste en crear un espacio que reúna esos recursos y permita a los adolescentes acceder a ellos de manera más sencilla.
La idea apunta a concentrar en un mismo lugar la información sobre las herramientas disponibles para quienes buscan su primera experiencia laboral. El objetivo, de acuerdo con Leiva, es que los jóvenes puedan identificar con mayor facilidad las alternativas existentes y conocer dónde buscar oportunidades.
Los estudiantes también señalaron que otro grupo participante trabajó sobre una temática similar. Sin embargo, manifestaron su confianza en la propuesta elaborada por su escuela y en la posibilidad de diferenciarla durante la presentación.
Una experiencia que integra a toda la escuela
La participación de los cursos completos es uno de los aspectos que destacó Federica, docente de la escuela Quiroga, institución que forma parte del Concejo Joven desde hace varios años.
La maestra explicó que los alumnos consultan sobre las necesidades de su barrio y del entorno escolar para identificar problemas que puedan abordarse desde las competencias del Concejo Municipal.
Según señaló, esta tarea permite integrar la actividad con los contenidos curriculares y acercar a los estudiantes al funcionamiento de las instituciones de la ciudad.
También valoró una modalidad implementada este año: la visita de los concejales a las escuelas para trabajar la temática legislativa con los cursos. De esa manera, la experiencia no queda limitada a quienes concurren al recinto para defender una propuesta, sino que permite que más compañeros participen en la elaboración de las iniciativas.
La técnica legislativa —es decir, la forma de redactar y estructurar un proyecto— puede representar una dificultad inicial para los estudiantes. Sin embargo, el acompañamiento en las aulas busca que comprendan cómo transformar una inquietud en una propuesta concreta.