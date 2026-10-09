Concejo Joven en Santa Fe: 1.700 alumnos presentaron 69 proyectos sobre empleo, seguridad y ambiente

Sergio Basile dijo que más de 1.700 alumnos estuvieron involucrados en las distintas instancias de trabajo.

En la edición 2026 participan 29 instituciones educativas, con un total de 69 iniciativas

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