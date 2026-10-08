El Concejo Municipal de Santa Fe realizará este sábado 10 de octubre el 1° Congreso Educativo “Docentes Protagonistas”, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva entre docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la ciudad.
De las aulas al intercambio: el Concejo realizará su 1° Congreso Educativo “Docentes Protagonistas”
El encuentro reunirá a docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la ciudad para compartir experiencias pedagógicas, intercambiar propuestas y poner en valor el trabajo cotidiano que se realiza en las aulas.
La jornada se desarrollará de 8.30 a 13 horas, en la sede de ATE Casa España (Rivadavia 2871), y reunirá experiencias de instituciones educativas de gestión estatal y privada. La actividad cuenta con la “declaración de interés” del Ministerio de Educación de la provincia y certificación del Concejo Municipal.
La iniciativa parte de una premisa: muchas experiencias pedagógicas valiosas que se desarrollan en las escuelas quedan circunscriptas a cada institución. El congreso apunta a que esas prácticas puedan ser conocidas por otros docentes, compartidas y multiplicadas, a partir del intercambio sobre sus logros, desafíos y resultados.
“Propusimos este 1º Congreso Educativo porque queríamos generar un espacio de encuentro y de construcción colectiva entre docentes para que tomen la palabra, intercambien experiencias creativas, que a nuestro entender los inspiren y que potencien el aprendizaje en las aulas”, explicó Sergio Basile, presidente del Concejo Municipal.
En ese sentido, el concejal destacó el papel de la escuela más allá de la transmisión de contenidos. “Para nosotros, la educación claramente es un pilar fundamental para la construcción de ciudadanía crítica, participativa y con valores democráticos”, sostuvo.
Y agregó: “Somos unos convencidos de que la escuela no es solo un ámbito de aprendizaje formal, sino que también es el espacio comunitario donde se aprende a convivir y también donde se sientan las bases de igualdad de oportunidades y el compromiso con la ciudad”.
Modalidad de la jornada
La propuesta contempla tres disertaciones centrales, a cargo de un docente referente de cada nivel educativo: Indiana Cuddé, del jardín de infantes La Ronda; Andrea Pardo, de la escuela primaria Moreno; y Noelia Gómez, de la escuela técnica Lourdes, que se combinarán con espacios destinados a mostrar experiencias desarrolladas por docentes santafesinos.
El objetivo es poner en circulación propuestas que hayan surgido de la práctica cotidiana y que hayan generado aprendizajes, preguntas, producciones, cambios, participación o nuevos vínculos dentro de las instituciones o con la comunidad.
“Para nosotros esta actividad es un espacio de encuentro que tiene ese objetivo, que es nutrirnos de lo que otros están haciendo en las aulas y funciona, que anda bien, y pensar cómo también multiplicar esas experiencias que permiten transformar la enseñanza y formar mejores alumnos”, señaló Basile.
Las experiencias se presentarán en dos formatos: exposición oral, con intervenciones de entre 10 y 15 minutos en espacios áulicos; o exposición en póster, para su presentación visual y posterior intercambio con otros participantes. El comité organizador seleccionó 16 propuestas en total: 8 de cada modalidad de presentación, que integran la agenda oficial del Congreso.
La convocatoria -que tendrá como cierre la disertación del técnico superior orientador en el desarrollo personal, Cristian Sperati- no apunta exclusivamente a iniciativas consideradas extraordinarias. Por el contrario, busca reconocer aquellas prácticas que, desde el trabajo cotidiano, consiguen movilizar a los estudiantes, generar vínculos, despertar preguntas o producir aprendizajes significativos.
Entre los criterios se contempló que las experiencias hayan nacido de la práctica educativa y estén en desarrollo o hayan sido implementadas durante el ciclo lectivo actual o el inmediatamente anterior. También las mismas (que se inscribieron en un registro abierto) deben tener como protagonistas a docentes y estudiantes, promover una educación inclusiva y participativa y poner en valor el vínculo, la participación y la construcción compartida del conocimiento.
La innovación, plantea la organización, no queda limitada al uso de tecnología: también puede surgir de una nueva manera de abordar una práctica existente, de enriquecer una propuesta o de transformar la experiencia educativa.