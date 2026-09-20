En la ciudad de Santa Fe

“Hagamos algo con el basural”: alumnos que se organizan para cambiar el entorno de su escuela

Los estudiantes de la escuela técnica Alem eligieron abordar el microbasural que se forma frente a la institución, en Santiago de Chile entre Salta y Pasaje Liniers. Investigaron la problemática, elaboraron un folleto y un video para visibilizarla. Ahora buscan involucrar a vecinos y otros actores.