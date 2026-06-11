Premio “Docentes que Inspiran”

Entre más de 2.500 postulaciones, una docente santafesina fue seleccionada por su trabajo

María Noelia Gómez quedó entre los 24 semifinalistas nacionales de Docentes que Inspiran. Su propuesta busca que los estudiantes se animen a hablar, pensar, equivocarse y descubrir todo lo que son capaces de hacer.